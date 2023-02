Milanović: Ćiro je bio jedan i neponovljiv, imao sam ga sreću poznavati

Predsjednik Republike Zoran Milanović upisao se danas u knjigu žalosti povodom smrti legendarnog hrvatskog nogometnog stručnjaka Miroslava Ćire Blaževića koja je otvorena u Informativno-multimedijskom centru Hrvatskog nogometnog saveza u Zagrebu.

„Bio je jedan i neponovljiv. Imao sam sreću poznavati ga i voditi s njim zanimljive razgovore. Uvijek dobronamjeran. Nikada dosadan. Do zadnjeg dana. I kad ne bude ga bilo, pamtit će se tko je bio Ćiro“, upisao je predsjednik Milanović u knjigu žalosti povodom smrti Miroslava Ćire Blaževića koji je preminuo u srijedu u 88. godini nakon duge borbe s bolešću.

VIDEO Ćiro Blažević je uvijek stao, pozdravio i popričao sa svojim obožavateljima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Miroslav Blažević rođen je 9. veljače 1935. godine u Dolcu na Lašvi, kao osmo, najmlađe dijete Katarine Blažević (rođene Matovinović) i Mate Blaževića. Njihovo prvo dvoje djece Ivica i Marica, o kojima roditelji ostaloj djeci nisu puno govorila, umrla su u dobi od nekoliko mjeseci od španjolske gripe, a Miroslav je imao i sestre Jelenu (rođ. 1922.) i Dragicu (1926.), braću Antu (1923.) i Joška (1927.), a starija sestra Jozefina (1933.) živi u Zagrebu.

U Švicarskoj je započeo svoju briljantnu trenersku karijeru, a prvi klub bio mu je nižerazredni Vevey (1968. – 1971.), potom je preuzeo Sion (1971. – 1976.), s kojim je osvojio svoj prvi trenerski trofej, švicarski kup 1974., zatim Lausanne Sport (1976. – 1979.), a 1976. godine u dvije je utakmice, s Austrijom (1:3) i Švedskom (1:2), vodio švicarsku nogometnu reprezentaciju. Ćiro se potom vratio u Jugoslaviju te 1979. preuzeo momčad Rijeke, a u prosincu 1980. godine prihvatio je poziv Dinama. Ondje se u prvom mandatu zadržao do ljeta 1983., potom drugi put od 1985. do 1988., treći put od 1992. do 1994., a četvrti put plave je vodio u sezoni 2002./2003.

VIDEO Ćiro jeu mladosti doživio najveću tragediju, a njegova obitelj je ostala bez svega

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Miroslav Blažević proglašen je Dinamovim trenerom stoljeća u izboru Večernjega lista, kao stručnjak koji je nakon 24 godine donio Dinamu naslov prvaka (1982.), istodobno promijenio krvnu sliku cijeloga kluba te doživio neslućenu popularnost. GNK Dinamo na svojoj službenoj stranici navodi kako je Dinamo u šampionskoj sezoni 1981./1982. imao čak 42 tisuće pretplatnika te je po tom kriteriju bio na drugom mjestu u Europi, iza nedostižne Barcelone čiji je broj članova prelazio brojku od 100.000.