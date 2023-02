Čačić: Prije Ćire nije bilo takvog čovjeka, neće ga biti ni poslije njega. Ostavlja veliku prazninu

Na svim utakmicama HNL-a u kolu koje je pred nama bit će minuta šutnje za stradale u potresu u Turskoj i Siriji te za našeg velikog trenera i izbornika Miroslava Ćiru Blaževića. Prvi će to poštovanje iskazati gledatelji u Maksimiru te igrači Dinama i Istre 1961 koji igraju u 17 sati.

- Otišao je Ćiro Blažević, prije njega nije bilo takvog čovjeka, neće ga biti ni poslije njega. Bio je poseban, osebujan, nakon 24 godine posta osvojio je naslov prvaka, sjećam se utakmice sa Željezničarom. Taj naslov je veliki rezultat, kao i osvajanje bronce u Francuskoj. A cijeli život bio je poseban, omiljen, svaki kontakt s njim bio je poseban događaj, odlazak takvog čovjeka ostavit će prazninu u hrvatskom nogometu. Hvala mu na svemu što je napravio za hrvatski nogomet i sport i za sve trenutke u kojima sam bio s njim - rekao je Dinamov trener Ante Čačić prije nego što se okrenuo utakmici koja je pred njegovom momčadi.

Theophile se vraća

- Ovo je četvrta utakmica nastavka prvenstva, a Istra je u prve tri pokazala zavidnu formu, bila je učinkovita, s gol-razlikom 5:1. Rad njezina trenera došao je na bodovnu naplatu, riječ je o treneru koji je tražio igru, kroz igru je tražio i rezultat, koji je sada i došao, a veseli me što je tako i što trener Istre tako poima nogomet. U ovom trenutku Istra je dobitak za HNL. Na nama je da poboljšamo bodovni učinak, u naše tri prve utakmice rezultati nisu bili u skladu s našim očekivanjima, rekao bih da nam nedostaju dva boda u toj priči, no uvjeti su bili nenogometni, imali smo i kadrovskih problema - govorio je uoči današnjeg susreta Čačić. U sastav se vraća važna karika Josip Mišić, izdržao je utakmicu kazne zbog kartona, a možda će u konkurenciju i Luka Ivanušec. Petković se vratio već u Koprivnici, a sad bi mogao igrati i više od tamošnjih pola sata.

05.10.2022., stadion Salzburg, Salzburg, Austrija - UEFA Liga prvaka, 3. kolo, skupina E, Red Bull Salzburg - GNK Dinamo. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

No, sad neće biti Josipa Šutala koji ima žute kartone i nije u konkurenciji za susret s Istrom, u kojoj je dok je bio na posudbi jako napredovao i ubrzo postao nedodirljivi član udarne postave plavih.

- Njega ćemo nadomjestiti Theophileom. Veselim se toj utakmici s Istrom, a vjerujem da ćemo iz nje mi izići uspješniji. Želimo dobro igrati, na tragu onih 60 minuta protiv Lokomotive, te ostvariti zacrtani cilj, tri boda.

Istra je dobar bodovni učinak u nastavku prventva ostvarila kao domaćin, no sad ipak dolazi u Maksimir, a trener Istre kaže da je igranje u Maksimiru kao igranje nekog drugog sporta.

- Istra dolazi rasterećena, no teško je reći da je kod kuće lakše igrati nego u gostima. Mislim da će danas čak njima biti lakše igrati jer nemaju što izgubiti, mogu samo dobiti, a igranje protiv Dinama inspiracija je za svakog igrača, lakša im je priprema za utakmicu jer nemaju baš nikakav imperativ osim pokazati svoje mogućnosti i kvalitete, a one nisu male, to su pokazale te tri prošle utakmice, pogotovu utakmica s Hajdukom. A potom su pobijedili i Varaždin, što je možda i teže jer nakon pobjede nad velikim suparnikom često dolazi do tzv. pražnjenja igrača, no Istra je ostala na visokoj razini i sigurno je da će se danas igrati nogomet u oba smjera, a tomu se veselim - zaključio je trener plavih Ante Čačić.

Nekakvih novosti o novim igračima još nema, jedino se spominjalo Bećira Omeragića, no stoper Züricha još je u svom klubu, a plavi su i dalje slabi na stoperskim pozicijama, Lauritsen i Dilaver otišli su iz Maksimira, a Boško Šutalo još nije spreman za utakmice nakon ozljede.

Gurlica kod Čačića

Tako će Perić i Theophile biti stoperski par, a moguće je da priliku dobije i mladi Jakov Gurlica koji je s mladom momčadi bio u Engleskoj na Premier League International Cupu. U srijedu su izgubili 0:2 od Evertona, a Gurlica je odmah priključen prvoj momčadi. Dosadašnjim igrama zaslužio je priliku, a možda je dobije već danas.