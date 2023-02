Milaković: Zašto Srbi u Vukovaru ne mogu biti direktori gradskih tvrtki, pročelnici...?

Predsjednik Demokratskog saveza Srba i vukovarski gradski vijećnik Srđan Milaković na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Vukovara ukazao je na položaj Srba u Vukovaru za koji je rekao kako je umnogome drugačiji nego poslije mirne reintegracije. Milaković je podsjetio na Erdutski sporazum i druge sporazume rekavši kako su temeljem njih Srbi u Vukovaru obnašali razne dužnosti u gradu.

- Temeljem tih Sporazuma Srbi su imali zamjenika ravnatelja bolnice, dužnosti u policiji, sudstvu… Danas, 25 godine od mirne reintegracije toga više nema. Zašto neki Srbin u Vukovaru ne bi mogao biti, primjera radi, ravnatelj Zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog mirovinskog zavoda i slično? Danas u Vukovaru nema niti jednoga pročelnika iz reda srpske nacionalne manjine – rekao je Milaković.

Govoreći dalje kazao mu nije jasno što se to promijenilo od neke 2009. godine pa na ovamo, odnosno što je dovelo do toga da Srbi u Vukovaru više ne mogu obnašati nikakve dužnosti.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava podsjetio je kako je proces mirne reintegracije bio iznimno važan i osjetljiv te da se divi svima koji su na bilo koji način pomogli da se prognani Hrvati i drugi vrate u svoje domove, ali i da Srbi i drugi koji su ostali u Vukovaru ostanu i ne osjećaju se ugroženo. Penava je rekao kako su to bila teška vremena, ali i da se eho ratnih događanja i dalje čuje. Podsjetio kako on osobno nije bio dio tih procesa, ali i da imaju vjerojatno različita viđenja gdje se s nekim stavovima mogu složiti, a u nekima i ne.

- Najbolji pokazatelj odnosa prema pripadnicima srpske nacionalne manjine su poduzetnici. Među vukovarskim poduzetnicima niz je kvalitetnih poduzetnika kojima su Grad Vukovar i država na različite načine pomogli i s kojima uvijek rado komuniciram – rekao je Penava dodajući kako je politika klizav teren kod ovakvih tema.

Na sve to je još jednom reagirao Milaković postavljajući pitanje Penavi i ostalim vijećnicima.

- Zašto su vukovarski Srbi dobri i kvalitetni poduzetnici koji dobro posluju, a ne mogu biti pročelnici u gradu Vukovaru, direktori, ravnatelji ili obnašati bilo koju drugu važnu dužnost u Vukovaru? Zašto su vukovarski Srbi to mogli poslije mirne reintegracije, a ne mogu danas? Što je se to promijenilo od 2009. godine, kada je negdje sve to počelo, do danas – pitao je Milaković.