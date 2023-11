Meteorologinja savjetuje što napraviti nađete li se na ulici tijekom jake oluje. Jednu stvar nikada nemojte raditi

Jako olujno nevrijeme popraćeno obilnom kišom koja je uzrokovala visoke vodostaje rijeka Save, Mure i Drave u posljednjih je nekoliko dana ponovno poharalo Hrvatsku. Otokom Bračom protutnjala je pijavica, jak vjetar prouzročio je štete diljem zemlje, podivljalo more plavilo je rive u nekoliko hrvatskih gradova, a na sve to još od četvrtka upozoravao nas je crveni meteoalarm. Otkako su Europa, pa samim time i Hrvatska, u zadnje vrijeme bile na udaru jakih olujnih nevremena s težim posljedicama, kakva se zasigurno ponovno očekuju, građani su se sve više okrenuli praćenju upozorenja kao što su meteoalarmi. No koliko se precizno mogu predvidjeti ovakve vremenske neprilike i možemo li se pouzdati u vremensku prognozu, objasnila nam je Tanja Renko iz Službe za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave Državnog hidrometeorološkog zavoda.

– Možemo se itekako pouzdati u vremensku prognozu jer vrlo je velik napredak zabilježen u posljednjih 50 godina, dostupna su nam sve brža računala i satelitska mjerenja koja su se također znatno poboljšala – istaknula je Tanja Renko te podsjetila kako su ljetos u Hrvatskoj, osim velikih oluja, zabilježeni i intenzivni toplinski valovi koji su trajali i više od deset dana u kontinuitetu, na Jadranu i uz visoke temperature i tijekom noći.

Napomenula je kako se posljednjih godina učestalost ovakvih ekstremnih događaja znatno povećala te kako slične ekstreme možemo očekivati i u budućnosti. A objasnila je i koliko je važno na vrijeme upozoriti građane o nadolazećim vremenskim neprilikama te kako zapravo funkcionira takav sustav upozorenja.

– Sustav upozorenja funkcionira na sličan način na koji izrađujemo uobičajenu vremensku prognozu. Sve kreće od mjerenja, među kojima je i dijagnostika atmosfere s pomoću koje možemo pratiti i kako će se ona ponašati u bližoj i daljoj budućnosti. Na osnovi takvih prognostičkih modela, klimatologije te prema čestini nekih događaja možemo ustvrditi najprije zahtijeva li određena prognoza našu pozornost, a zatim se izdaju upozorenja koja objavljujemo na službenim stranicama DHMZ-a te ih šaljemo Ravnateljstvu civilne zaštite čija je dužnost proslijediti ih jedinicama lokalne samouprave – objasnila je Tanja Renko (na fotografiji ispod) te dala i nekoliko savjeta, što treba napraviti nađe li se netko na ulici u slučaju jake oluje.

Maknuti se od prozora

– Vidjeli smo u srpnju koliko brzo oluje mogu putovati, zadesila nas je u nezgodno vrijeme kada se većina sugrađana nalazila na ulicama, a ono što je u tom trenutku najvažnije jest što prije pronaći neki zaklon u čvrsto izgrađenom objektu, maknuti se od prozora, a nikako se ne smije “sklanjati” pod stablo – objasnila je Renko, koja je također sudjelovala na nedavno održanoj konferenciji "Klimatske promjene – sadašnjost, ne budućnost", a koju je, u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, organizirao Večernji list, a sve u sklopu velikog ekološkog pokreta “Rezolucija Zemlja”.

