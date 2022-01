Meteorolog izazvao lavinu komentara zbog onoga što je učinio: 'Ne znam što mi je najdraži dio'

Meteorologu Marcu Weinbergu na lokalnoj televizijskoj postaji WDRB iz Louisvillea u američkoj saveznoj državi Kentucky dogodio se gaf zbog kojega je postao hit na internetu.

Dok je prognozirao vrijeme za iduće dane i najavljivao hladnoću koja dolazi sa zapada u jednom je trenutku na sekundu-dvije zašutio, a tada se čuo neobičan zvuk.

Snimku je na Twitteru podijelio Jordan Doenges, a svi su odmah pretpostavili da je meteorolog u eteru pustio vjetar što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

- U prognozi možete očekivati ​​brojne kratke, relativno male, ali nepredvidive udare vjetra - jedan je od brojnih komentara.

- Ne znam koji mi je najdraži dio. To što mu se to dogodilo, da je stao radi dramatičnog efekta ili da mu je to stvarno potreslo tijelo - drugi je komentar.