PRIZOR IZ OVALNOG UREDA

FOTO Trump je bio usred govora, no ovaj dječak je ukrao svu pažnju. Pogledajte što je radio

U.S. President Trump participates in a healthcare affordability event at the White House in Washington
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
1/4
Autor
Dora Taslak
24.04.2026.
u 13:07

Bijela kuća podijelila je na društvenim mrežama fotografiju dječaka koji leži na podu

Iako je američki čelnik Donald Trump uvijek u fokusu tijekom govora i događaja u Bijeloj kući, pažnju je ovoga puta ukrao dvogodišnji dječak Travis. Ured Trumpova govora u Ovalnom uredu, dječak odjeven u odijelo odlučio je bos leći na pod pa se valjati po tepihu. Trump je bio za svojim stolom, a iza njega dužnosnici od kojih su se neki nasmijali na dječakov potez. I Bijela kuća podijelila je na društvenim mrežama fotografiju dječaka koji leži na podu uz opis: "Skoro petak".

Američki predsjednik okupio je Travisa, njegovu majku i zdravstvene dužnosnike kako bi pohvalio lijek koji je dječaku vratio sluh, navodi The Telegraph. "To je zaista nevjerojatno”, rekao je Trump o lijeku pa dodao: "Bio je 100 posto gluh, ali je uzeo ovaj čudesni lijek i sada može čuti svoju majku Sierru kako mu govori 'volim te'.”
Ključne riječi
Donald Trump Bijela kuća dječak SAD

