Merkel je drhtala zbog pada šećera i niskog tlaka?

Je li njemačka kancelarka i najmoćnija žena svijeta bolesna, pitaju se svi koji su vidjeli snimku s dočeka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Berlinu, kad se kancelarka Angela Merkel nezaustavljivo tresla. Dok su intonirane himne, tremor joj je zahvatio tijelo, a kancelarka je stiskala usnice i šake.

Tremor nije rijetkost

No kad su počeli hodati, problemi više nisu bili vidljivi. Kancelarka je kasnije kazala da je bila dehidrirala – jer u Berlinu su temperature više od 30 stupnjeva – te da su joj pomogle tri čaše vode. Zdravstveno stanje političara osjetljiva je tema jer je potrebno naći ravnotežu između privatnosti i obveza koje idu uz javnu dužnost, što nije uvijek lako. Ipak, liječnici diljem svijeta iznijeli su svoja mišljenja na osnovi snimke.

Drhtanje Angele Merkel nije neurološkog podrijetla, procjenjuje neurologinja dr. Vesna Šerić.

– Pogledavši snimku, uvjerena sam da nije riječ o Parkinsonovoj bolesti ili bilo kojem neurološkom problemu jer neposredno nakon tresavice nastavila je normalno hodati. Da je riječ o ekstrapiramidalnom poremećaju, ne bi se prestala tresti. Riječ je o nečem sistemskom, internističkom, možda joj je pao šećer i ušla je u hipoglikemiju, u tom slučaju kretanje podigne razinu šećera. Moguća je i najobičnija dehidracija, premda bih prije rekla da se radi o šećeru. U svakom slučaju, kad je krenula, čini mi se da je čak malo i zateturala, što govori o nekom internističkom problemu – rekla je dr. Šerić.

Da je riječ o dehidraciji, dijabetologinji dr. Ivani Pavlić Renar potpuno je prihvatljivo i logično te i sama vjeruje da je baš to posrijedi.

– Stajali su na vrućini, u odijelima, morali su mirovati, a ova ljeta više nisu ljudska. Merkel je starija od njega i jače građe i to joj sigurno teže pada i ne bi bilo čudno ni da padne u nesvijest jer se i to događa. U privatnoj situaciji, čovjek bi sjeo u hlad, no ona je po protokolu, poput vojnika, morala stajati na tom suncu. Vidjelo se da stišće šake, dakle da zna što treba raditi. Naime, na vrućini kad padne tlak a glava je visoko, ne može sjesti, tako si “pumpa” tlak – rekla je dr. Pavlić Renar i prisjetila se slične situacije s Bushom starijim koji je u sličnoj protokolarnoj situaciji pao u nesvijest, no nakon dvije minute potpuno se oporavio i bilo je sve u najboljem redu.

Strani liječnici sličnog su mišljenja – da je riječ o padu tlaka jer se krvne žile na vrućini šire, a krv pri mirnom stajanju odlazi u noge, ostavljajući mozak bez dovoljno kisika što izaziva omaglicu, tremor ili pak pad šećera u krvi. Dijagnostički je izuzetno važno da je tremor prestao nakon što se kancelarka počela kretati. To isključuje neurološke probleme, a tremor je puno češći u svakodnevnom životu nego što se na prvu može pomisliti.

Riječ je o normalnoj fiziološkoj posljedici čiji su okidači stres, uzbuđenje, glad, mamurnost, pojačani tjelesni napor, primjerice kad se pretjera u teretani, ili pak groznica. No, dodaje, može biti i nuspojava nekih lijekova ili supstancija, poput antidepresiva, kofeina, alkohola ili nikotina. Tremor koji se ne može kontrolirati također može biti znak niskog šećera u krvi – ozbiljne komplikacije koja se često može vidjeti kod dijabetičara. Profesoru neurologije Peteru Garrardu sa sveučilišta St. Georg u Londonu čini se da se kancelarkini simptomi “slažu s dijagnozom ortostatskog tremora”, poremećaja koji pogađa ljude u srednjoj i starijoj dobi.

Pacijenti osjećaju podrhtavanje dok stoje, a može se proširiti i na cijelo tijelo, a često se zaustavlja kad se kreću ili kada se drže ili oslanjaju na nešto, što može objasniti zašto se takve epizode ne vide dok političari, primjerice, stoje za govornicom. – Osim toga, dojam tremora pojačan je laganom i širokom kancelarkinom odjećom – zaključuje.

Ovo nije prvi put da je Merkel u javnosti imala takve simptome. Za državničkog posjeta Meksiku 2017., kancelarka se također počela tresti. Njezin je ured tada objasnio da je Angela Merkel dehidrirala na vrućini. Kancelarka je 2014. prekinula intervju koji je davala za ZDF kazavši da se ne osjeća dobro. Napravili su stanku, kancelarka je nešto pojela i popila i snimanje intervjua je nastavljeno.

Sljedeći dan je A. Merkel bila potpuno u formi i održala je govor koji je trajao 70 minuta na konvenciji njezine stranke CDU-a. Za nedavna posjeta Zagrebu, za vrijeme skupa HDZ-a u Dvorani Dražena Petrovića, u kojoj je bilo vrlo toplo i zagušljivo, Merkel je u jednom trenu – usred programa – ustala te se zaputila prema izlazu.

Izbivala je pet-deset minuta. Špekuliralo se da joj je pozlilo, da je otišla na WC ili pak da je morala odgovoriti na telefonski poziv. Kako god bilo, vratila se na svoje mjesto i nastavila pratiti govore. Od 2005., kad je postala kancelarka, Angela Merkel radi udarničkim tempom, za neke čak mahnitim. Spominje se da radi svaki dan osim nedjelje i da gotovo i ne spava. Kao primjer za to navodi se da je u jednom tjednu prešla više od 20.000 kilometara.

U četvrtak je iz Njemačke otputovala u Kijev, sljedeći dan vratila se kući kako bi se susrela s ruskim predsjednikom Putinom, a zatim otišla u München na Konferenciju o sigurnosti. U nedjelju je otputovala u Washington gdje se dan kasnije susrela s tadašnjim predsjednikom Barackom Obamom. Isti dan otputovala je u Kanadu i potom noćnim letom natrag u Berlin. U srijedu je nazočila komemoraciji za bivšeg njemačkog predsjednika Richarda von Weizsäckera prije nego što je krenula u Bjelorusiju gdje je cijelu noć sudjelovala u diplomatskim pregovorima.

Skrivali bolest

U jednom od rijetkih intervjua o svom privatnom životu, kancelarku su pitali je li točno, kako se govori, da joj treba samo nekoliko sati sna. – Ne, ali posjedujem jednu osobinu po kojoj sam nalik devi. Imam određeni kapacitet za pohranu. Ali se potom moram ponovno napuniti – kazala je.

Trebaju li političari otkrivati svoje zdravstveno stanje, pitanje je na koje nigdje u svijetu nema decidiranog odgovora. Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman nikada nije otvoreno govorio o svojoj bolesti, no kasnije se taj standard u Hrvatskoj promijenio. Ivica Račan informirao je javnost o svom karcinomu, Ivo Josipović o operaciji kapka, a Andrej Plenković o tome da je bio na pregledu u zagrebačkoj klinici Jordanovac zbog kašlja. Iz kabineta brojnih ministara odmah su izvijestili o njihovim bolestima. Tako je – još dok je bila ministrica vanjskih poslova – Kolinda Grabar-Kitarović bila primljena u bolnicu zbog streptokoka. S druge strane, informacije o zdravstvenom stanju zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića nisu uvijek dostupne javnosti.

U svijetu se svojedobno u tom kontekstu govorilo i o bivšem francuskom predsjedniku Françoisu Mitterrandu, koji je preminuo 1996., godinu dana nakon odlaska s dužnosti, od raka prostate. Tu su tešku bolest liječnici i Mitterrand za vrijeme njegova predsjedničkog mandata skrivali od javnosti.