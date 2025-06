Mercedes mu se nabijao na stražnji kraj na autocesti, Hrvat je otkrio što je učinio: 'Baš mi je bio gušti'

Kako nam se približavaju ljetne temperature tako i s njima dolaze tradicionalne gužve na cestama prema moru i s mora. Tisuće ljudi kreću na odmor ili se vraćaju kući, što često rezultira sporijom vožnjom, nervozom i napetostima u prometu. Na autocestama se zbog kombinacije različitih brzina i učestalih pretjecanja zna stvoriti kaos, a mnogi vozači nemaju strpljenja ili osjećaja za sigurnost drugih. Jedan Reddit korisnik podijelio je svoje iskustvo s takvom situacijom, koje dobro ilustrira problematiku vožnje u gustim prometnim uvjetima:

"Vraćam se s mora danas i zaobilazim spora vozila dok vozim 143 (130 km/h + 10 posto tolerancije). Nekad malo manje, nekad malo više, ovisi koliko mi ispred mene promet dozvoljava. Nekad u zaobilaznoj traci vozim 120 jer održavam razmak od vozila ispred mene koje isto vozi 120 jer par vozila ispred njega neki stari kombi vozi 120 dok obilazi kamiona jer ne može preći tih 120," požalio se.

No, problem nastaje kada ga za vratom pritišće jedan vozač u Mercedesu koji vozi oko 160 km/h i ne drži sigurnosni razmak: "Iza mene se stvori neki u Mercedesu koji vozi sigurno 160 i diše mi za vratom. Umjesto da održava razmak, riskira svoj i moj život nabijajući mi se na tri metra razmaka. Moj jedan stisak kočnice nas je mogao lansirati obojicu u nebesa. No, skrećem u desnu traku, pustim ga da me zaobiđe i sad je ispred mene, ali i dalje iza kolone vozila koja kolektivno sporo zaobilazi niz kamiona."

I tu nije kraj frustracija: "I on i dalje blica ovima ispred da mu se maknu kao da on može proći. Ma marš! Vraćam se u lijevu traku, sad sam ja iza njega i jednu dobru minutu sam mu blicao dugim svjetlima u retrovizor i baš mi je bio gušt uzvratiti mu istom mjerom. A vi, kako se nosite s ovakvim krkanima i kako biste im vratili?" – pitao je korisnik.

Komentari ispod objave brzo su se nizali, a većina se slaže da je najbolji pristup – mirnoća i oprez, bez izazivanja dodatnih opasnosti: "Nekada sam radio slične stvari kao ti, sad se zapravo trudim maksimalno (pred)vidjeti dolazak takvih da im se čim prije, prije nego što su mi na dupetu, maknem s puta i zaboravim na njih jednom kad su mi na dovoljnoj udaljenosti. Nema tu ega, bijesa, inaćenja, to je potencijalno preopasna situacija," poručio je jedan korisnik.

Drugi korisnici kažu da im je već lakše ako se samo maknu s puta i ne upuštaju se u „bitke“: "Nekad sam se živcirao zbog takvih situacija, ali sad se takvima većinom samo čim prije maknem da me što prije obiđu i nastave izvoditi svoje gluposti negdje dalje od mene." Neki dodaju i humorističan ton: "Meni je to najveći poklon, pustim ga i za njim. Pa čovjek mi počisti traku bolje od hitne pomoći." Neki korisnici izražavaju i rezerviran stav prema vozačima luksuznih automobila: "Generalno kada iza sebe u lijevoj traci vidim BMW, Audi ili Mercedes, odmah se mičem. Rijetko su normalni ljudi za volanom."

Ipak, mnogi upozoravaju na važnost sigurnosti i odgovornosti: "Nemoj se baviti dijeljenjem pravde, ako je spreman platiti kaznu, pusti ga nek’ tera."; "Apsolutno ništa. Napravim ono što sam namjeravao napraviti i nakon toga se vratim u desnu traku."; "Jedina razumna i zakonita radnja u slučaju kada se osjećaš ugroženo nečijom vožnjom na premalo razmaka je dati sva četiri žmigavca i pustiti gas." Na kraju, jedan korisnik je sumirao problem sa sažetkom koji zvuči kao savjet za sve nas: "On je debil jer se nabija, a vidi da je kolona i da se nemaju di maknut, a i ti si jer očekuješ da se na autoputu vozi do ograničenja. Isto tako, 10 posto se skida s realne brzine, ne dodaje na ograničenje."