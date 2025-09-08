Naši Portali
JESENSKA OFENZIVA

Rusi imaju novu taktiku za osvajanje ukrajinskog teritorija: Zapovjednik nas usmjerava pomoću 'male ptice'

Rusija
Foto: Reuters/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Deutsche Welle
08.09.2025.
u 11:44

U Ukrajini ruske trupe sada koriste motocikle za brze prodore na bojišnici. Ovom borbenom taktikom mogu djelovati brzo i iznenađujuće. Napadi teškim i tromim tenkovskim brigadama čini se da su stvar prošlosti.

Ruska vojska nastavlja prodirati na ukrajinski teritorij. Predsjednik Zelenski upozorava na novu rusku ofenzivu. Ruski vojni zapovjednik Valerij Gerasimov, unatoč zapadnim zahtjevima za mirovnim pregovorima, najavio je nastavak ruske invazije s novim ciljevima za jesensku ofenzivu. Rusi pritom koriste nove taktike prodora. Velike tenkovske brigade pripadaju prošlosti, danas se za napade koriste male, brzo i lako pokretljive postrojbe - između ostalih i one na motociklima.

Motocikli u ratu? Jedan video ruske novinske agencije TASS pokazuje da Rusi ovom taktikom osvajaju teritorij. Male skupine vojnika, ponekad i samo pojedini borci, osvajaju kilometar po kilometar na motociklima ili čak pješice, piše Deutsche Welle. 

„Najprije čistimo šume u blizini naselja, zapovjednik nas usmjerava pomoću ‘male ptice’ i navodi nam gdje se neprijateljski vojnici nalaze i koliko ih ima“, objašnjava jedan ruski vojnik. U ruskom vojnom žargonu „mala ptica“ označava dron koji se koristi za prikupljanje informacija ili uništavanje ciljeva. U ratu u Ukrajini dronove koriste obje strane.

Tenkovi su izvan igre
Tenkovske kolone u međuvremenu su postale rijetkost. Na početku rata, u veljači 2022., još su se mogli vidjeti prizori masovnih ruskih vojnih pokreta s teškom tehnikom.

„Tada su Ukrajinci shvatili kako se trebaju braniti od tih napada. Uz pomoć drugih zemalja počeli su koristiti dronove i mnogo ulagali u tu tehnologiju. Rusi su to također prepoznali i razvili vlastite bespilotne letjelice. Počela je neka vrsta natjecanja: tko ima najučinkovitiji dron?“, objašnjava Karlis Kreslinjš, umirovljeni brigadni general i vojni savjetnik iz Latvija.

„Tenkovske kolone danas su smanjene na najviše deset vozila. Sada se koriste uglavnom samo kao transportna sredstva. U borbi se gotovo više i ne upotrebljavaju. Lokalne napade sada izvode male skupine vojnika, obično dva do četiri čovjeka. Njihova prednost je nevidljivost. Noću često nose posebne ogrtače koji maskiraju njihovu tjelesnu temperaturu, budući da izviđački dronovi imaju termalne kamere“, objašnjava ruski vojni stručnjak Ian Matveev.

Važna je vizualna kontrola
Vojni stručnjaci ovu taktiku nazivaju infiltracijom. Primjenjuje se na više mjesta duž bojišnice, a Rusi je smatraju uspješnom. Propagandna izvješća posljednjih mjeseci to bi trebala potvrditi. Nekoliko zapovjednika govori o teritorijalnim dobitcima. Taktika infiltracije smatra se posebno učinkovitom zato što linija bojišta više nije jasno definirana.

„Ne postoji više jasna razdjelna linija, nema neprekinutih obrambenih pojaseva, već veliki razmaci. Današnja linija bojišta je obrambena zona sastavljena od pojedinačnih utvrđenja i pojedinačnih vatrenih položaja, koji se često nalaze u kućama“, kaže Matveev. To znači da ukrajinski dronovi iz zraka nadziru veći dio bojišta. No, ondje gdje to nije slučaj, stručnjaci kažu da bi Rusi svojim infiltracijskim taktikama mogli ostvariti nove proboje i zauzeti dodatni teritorij.

ST
StožerniGeneral50
12:30 08.09.2025.

I tako od trodnevne specijalne vojne operacije ušli u četvrtu godinu uz denacifikaciju milion i nešto ruSSa.

Avatar nekakav
nekakav
12:51 08.09.2025.

ovo je samo sad i više nikad, da je dron veća opasnost od tenka. nova rješenja za zaštitu od dronova su već tu, skoro na stolu, prototipovi se već na bojnom polju iskušavaju, u tajnosti. razvija se tehnologija rane detekcije drona, a kao svaki elektronski uređaj ima puno slabih strana. za koju godinu će svaki tenk imati na sebi kao standardnu opremu uređaje za obranu od dronova, i priča, bajka o dronu kao oružju budućnosti će pasti. plus da malo bolji elektroničar zna da postoje em oružja koja u nekom krugu unište sve što je elektronika. eventualno stare elektronke prežive. el cijevi. rojevi dronova da, ali i obrana protiv njih se razvija. problem ovog rata je da ukrajinci nekažnjeno koriste zapadne satelitske snimke, navigaciju, jer u ozbiljnom sukobu jedni bi drugima skinuli sve te oči sa neba. a to je tek budućnost ratovanja. ovo je rat iscrpljivanja, u kojem čitav zapad ne uspijeva parirati rusiji. optuživati kineze je licemjerno, svaka oprema koju zapad dostavi ukrajini je više od pola kineska. ukrajinski dronovi, a sve osim natpisa je iz ukrajine. shvatite da ukrajinci ne drže ni jednu tvornicu vojne elektronike više. ono malo što je ostalo su strane. eto, 'tvornica električnih miksera' je nedavno stradala, sa desecima ranjenih.. čudo jedno da u ratu radi takva tvornica, i to u pola tri ujutro, znači tri smjene.. pa sad koji su to mikseri da je za njima takva pomama?!

NE
Nemanadimak
12:32 08.09.2025.

Pa ako je to tako uskor ce AI voditi rat! Navoditi ce dronove i tobote i u biti tko bude imao vise dronova i robota ce dobiti i rat.

