Medved: Traganje za nestalim osobama iz Domovinskog rata je prioritet Vlade

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je u srijedu, na saborskom aktualnom prijepodnevu, da je traganje za nestalim osobama iz Domovinskog rata prioritet Vlade, ali i dodao da je protokom vremena vrlo malo izravnih informacija i svjedoka. "U proteklih devet godina traganje za nestalim osobama iz Domovinskog rata je prioritet naše Vlade, posebno Ministarstva hrvatskih branitelja kao nositelja. Mi smo od 2016. značajno unaprijedili proces traženja i intenzivirali aktivnosti u svim segmentima", rekao je Medved odgovarajući na upit HDZ-ovog Nikole Mažara kojeg su zanimali napredci u traženjima nestalih osoba u Domovinskom ratu i što se radi kako bi one bile pronađene.

Medved je istaknuo da su u tom procesu zadnjih godina uveli i niz novina, među kojima su sustavni analitički pregled ranije prikupljenih saznanja i dokumentacije, preciznije usmjeravanje terenskih aktivnosti i slično. Istaknuo je da su u mandatu proveli terenska istraživanja na 431 lokaciji, pronašli sedam masovnih grobnica te 46 pojedinačnih grobnica. Ministar hrvatskih branitelja iznio je i podatak da su tijekom njihova mandata identificirali posmrtne ostatke 323 osobe, a zadnja je bila u Vukovaru kada su identificirana četiri hrvatska branitelja.

Istaknuo je i da su u zadnjih 48 sati pronašli još dvije pojedinačne grobnice. Naglasio je da je najsloženija lokacija Petrovačka dola kod Vukovara iz koje su do sada identificirali čak 36 posmrtnih ostataka, ali se tu aktivnosti i dalje nastavljaju. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, na upit HDZ-ove Danijele Blažanović, najavila je da će se u Zagrebu nakon 30 godina prvi put otvoriti stalni postav Hrvatskog povijesnog muzeja na Gornjem gradu.

Rekla je i da je nađen potpuno novi prostor za Hrvatski muzej naivne umjetnosti te najavila da će za dva tjedna biti otvoren i obnovljeni Atelje Meštrović, dok će u siječnju 2026. biti otvoren potpuno novi prostor u kojem će biti nacionalni Muzej sporta.

Također, veliki kompleks bivše Tvornice duhana Zagreb dodijeljen je Hrvatskom restauratorskom zavodu koji će isto biti otvoren iduće godine, a slijedit će i otvaranje svih velikih obnovljenih muzeja - od Mimare i Umjetničkog paviljona do Gliptoteke.

Istaknuvši važnost geotermalne energije Daria Hrebaka (HSLS) zanimalo je kako se može iskoristiti taj potencijal za zadovoljavanje hrvatskih energetskih potreba, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je da će Agencija za ugljikovodike koristiti dostupna europska sredstva.

Napomenuo je da Hrvatska ima 60 posto veći potencijal od geotermalnog potencijala na razini EU, ali oni se nalaze na nešto većim dubinama nego u drugim zemljama koje imaju geotermalni potencijal, pas su te buštotine "dosta skupe". "Kod jedne bušotine moramo ići 3.000 do 4.000 metara dubine, a postoji i veliki rizik od urušavanja istražnih bušotina koje koštaju između 10 i 20 milijuna eura", kazao je.

SDP-ovu Mirelu Ahmetović zanimalo je Šušnjarovo mišljenje o nezakonitoj imovinskoj koristi i grubom kršenju Zakona o tržištu kapitala predsjednice Uprave Podravke Martine Dalić te što će poduzeti povodom toga jer je ta tvrtka u znatnom djelu u vlasništvu države.

Ministar gospodarstva odgovorio je da je to pitanje u nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) a ne u nadležnosti njegovog ministarstva kao ni saborskih zastupnika. Podsjetio je da je Ahmetović bila protiv LNG terminala iako je to jedan od boljih projekata u Republici Hrvatskoj.

Nezadovoljna odgovorom Ahmetović rekla je da Domovinski pokret samo ističe svoju tzv. samostalnost, ali "zapravo ne smiju zucnuti ni riječ" Andreju Plenkoviću protiv Dalić jer je ona njegov izbor. "Vi ste mogli djelovati ako baš hoćete političkim pritiskom. Ali, vi ste ionako ministar pro forma. Šef svih šerifa u državi je Andrej Plenković, uz to veliki dužnik Martine Dalić", kazala je. To je izazvalo više replika, a DP-ov Ivica Kukavica poručio je da Domovinski pokret nije ničiji "lutak na koncu".