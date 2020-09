Medved: Moj vozač nije znao za postupanje državnih tajnika pod istragom

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u srijedu da njegov vozač kojeg se spominje u istrazi protiv bivše državne tajnice Josipe Rimac nije znao za postupanje državnih tajnika vezano za njegovo polaganje stručnog ispita.

"Razgovarao sam s vozačem, on nije znao za to postupanje", rekao je Medved novinarima nakon užeg kabineta Vlade.

Za vozača je rekao da se nakon niza godina rada na određeno vrijeme u Ministarstvu hrvatskih branitelja javio na javni poziv za prijem i prošao cjelokupni postupak pri čemu je imao obvezu položiti državni stručni ispit.

Medved kaže da vozač nije znao za postupanje državnih tajnika vezanih za njegovo polaganje državnog stručnog ispita. "On je državni stručni ispit položio, time je ispunio obvezu vezanu za prijem u službu", kazao je Medved.

Dodao je kako je iz rješenja koje su dobili dvoje državnih tajnika pod istragom vidio sve za što ih se tereti, odnosno osnovu po kojoj je proširena istraga, a odnosi se na njihove korespondencije s Josipom Rimac, koja je, uz ostalo osumnjičena i za pogodovanja pri polaganju državnih ispita.

Medved će odluku o dvojici državnih tajnika pod istragom donijeti vrlo brzo

"Želim naglasiti da su tih dvoje državnih tajnika i prije no što je istraga proširena stavili svoje mandate na raspologanje u skladu s ranijom odlukom, dakle da svi državni dužnosnici stave svoje mandate na raspolaganje. Kako je ovdje posrijedi istražni postupak ja dalje ne bih ulazio u meritum, ne bih ulazio u detalje istrage", kazao je Medved.

S obzirom na to da je istražni postupak još u tijeku, o njihovom terećenju i meritumu za što ih se tereti, Medved kaže da će to analizirati te vidjeti na kojem će tragu postupiti, a odluku o tome će donijeti "vrlo brzo".

O svojem je vozaču ponovio kako mu je kazao da se prijavio u skladu sa zakonskim obvezama polaganja državnog stručnog ispita, na koji je izašao i položio te stekao uvjet za prijem u službu. "Što se tiče ovih poziva koji se navode u proširenju istrage vozač za to nije znao", naglasio je Medved.

S obzirom na to da je istraga u tijeku, Medved je kazao kako se ne želi upuštati u to tko je koga zvao te što je točno tko kome govorio. "Osobno nisam imao nikakvih saznanja o tome, a naglašavam da sam s vozačem razgovarao, niti je on imao ikakvih saznanja o tome", zaključio je.