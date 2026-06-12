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NAPAD NA PREDSJEDNIKA

'Američki Pinokio': Trump i dalje igra dvostruku igru, priča o miru dok planira rat

Autor
Hassan Haidar Diab
12.06.2026.
u 21:35

Kada bi istodobno bili zatvoreni Hormuški tjesnac i Bab el-Mandeb, posljedice bi putem rasta cijena goriva, inflaciju i poremećaje opskrbe osjetile Europa, Azija i SAD

U Iranu je američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana dobio nadimak "Pinokio", jer ga brojni iranski političari, analitičari i mediji optužuju da ne govori istinu te da svojim izjavama stvara konfuziju oko stvarnih namjera Washingtona prema Teheranu. U samo tjedan dana više je od četrdeset puta ponovio kako je pitanje sati kada će biti postignut i potpisan sporazum između SAD i Irana. Istodobno je slao poruke optimizma, uvjeravajući javnost da su pregovori na samom kraju i da se nazire povijesni dogovor. No, već sljedećeg dana uslijedile su odluke o novim vojnim pritiscima i prijetnjama, što je u Teheranu dodatno učvrstilo uvjerenje da Washington vodi dvostruku igru.

Ključne riječi
Izrael rat Iran Donald Trump SAD

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MOČVARNI ARAPI U SRCU MEZOPOTAMIJE

Posjetili smo posljednje potomke antičkih Sumerana koji u Iraku, na ušću Tigrisa i Eufrata, žive slično kao prije pet tisuća godina

Mezopotamska močvara tek mali dio onoga što je nekad bila. Prije 35 godina, 250 tisuća močvarnih Arapa živjelo je na 20 tisuća četvornih kilometara vodenih putova i močvara, na području velikom poput Slovenije. Danas ih je ostalo samo 40 tisuća. Tu ekološku katastrofu prouzročio je Saddam Hussein koji je, kako bi kaznio lokalno stanovništvo zbog sudjelovanja u pobuni šijita 1991., isušio čak 90 posto močvare. To je napravio zbog toga što su se protivnici režima lako mogli sakriti u močvari bez ikakve šanse da će ih pronaći. Režim je izgradio goleme odvodne kanale i nasipe koji su skrenuli tokove Eufrata i Tigrisa dalje od močvarnih područja

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