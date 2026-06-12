'Američki Pinokio': Trump i dalje igra dvostruku igru, priča o miru dok planira rat

U Iranu je američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana dobio nadimak "Pinokio", jer ga brojni iranski političari, analitičari i mediji optužuju da ne govori istinu te da svojim izjavama stvara konfuziju oko stvarnih namjera Washingtona prema Teheranu. U samo tjedan dana više je od četrdeset puta ponovio kako je pitanje sati kada će biti postignut i potpisan sporazum između SAD i Irana. Istodobno je slao poruke optimizma, uvjeravajući javnost da su pregovori na samom kraju i da se nazire povijesni dogovor. No, već sljedećeg dana uslijedile su odluke o novim vojnim pritiscima i prijetnjama, što je u Teheranu dodatno učvrstilo uvjerenje da Washington vodi dvostruku igru.
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