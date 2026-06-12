VIDEO Bojana iz Srbije opet došla na sezonu u Hrvatsku: 'Što mi je sve ovo u životu trebalo...'

Bojana Topalović iz Srbije već godinama tijekom ljeta radi sezonske poslove u Hrvatskoj. Sada je objavila nove snimke u kojima otkriva da je ovo njena šesta sezona u našoj zemlji. Na svom Instagramu objavila je video. "Evo me poslije mjesec dana, konačno sam se navikla na novi posao i imam vremena da okačim video. Sezona u Hrvatskoj i to šesta po redu, i redovno pitanje svih sezonaca, što mi je ovo u životu trebalo. Mislim da na svakom poslu imaš dane kada ne voliš svoj posao i to je skroz normalna stvar. Samo da nije preveliki stres i da je ok ekipa. Je li tako na svakom poslu ili samo na sezoni?", napisala je Bojana.

"Znam da zvuči puno, i jest puno, i što mi je sve ovo u životu trebalo", započinje Bojana u svom videu. "Za tih šest sezona radila sam kao konobar, voditelj smjene, zamjenik menadžera, a ove godine kao menadžer u restoranu", kazala je. "I sad, kako je na sezoni? Pa, neki dan je užas, a neki dan nije užas. A ono da završiš smjenu i kažeš: 'E, danas mi je baš bio dobar dan na poslu', to je samo za ljude koji vole raditi u stresnim situacijama. Ali računica je jasna, plaćen smještaj, plaćena hrana, OK je plaća, uspiješ uštedjeti...", rekla je između ostalog.

Prošle godine Bojana je također objavljivala svoje snimke iz Hrvatske. Tada je radila u jednom restoranu u Malom Lošinju. "Da mi je netko rekao da ću raditi petu sezonu u Hrvatskoj... Povjerovala bih. Od svih mjesta na svijetu, more u Hrvatskoj mi je najljepše. Nadam se da ću u budućnosti dolaziti samo ljetovati, ali i sada sam sretna. Mogu raditi, uštedjeti, a odem do plaže par puta tjedno", kazala jee tada. "Svatko tko je bio na sezoni zna koliko je to teško zarađen novac, a od kuće ti kažu pošalji neke slike s mora. Pa normalno, neću slati slike s posla, interijera restorana. Iako storiji i slike kažu jedno, realnost ipak nije samo plaža. Ima dosta posla, dvokratne smjene, ideš iz druge u prvu, često ni ne stigneš otići na plažu. Ali zato one dane kada stignem na plažu, budem baš sretna, jer ljudi plaćaju da dođu ovdje, a ja sam ovdje cijelo ljeto", taakođer je govorila u svojim videima.

@bojana_iz_vijetnama Svako ko je bio na sezoni zna koliko je to teško zarađen novac, a od kuće ti kažu pošalji neke slike sa mora 😂 Pa normalno, neću slati slike sa posla, interijera restorana 😀 Iako storiji i slike kažu jedno, realnost ipak nije samo plaža. Ima dosta posla, dvokratne smene, ideš iz druge u prvi, često ni ne stigneš da odeš na plažu. Ali zato one dane kad stignem na plažu, budem baš srećna, jer ljudi plaćaju da dođu ovde, a ja sam ovde celo leto 😁 #hrvatska #sezonskiposao #sezona #sezonskirad #malilošinj #hvar ♬ original sound - Bojana iz Vijetnama