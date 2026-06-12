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NEZAMISLIVO BOGATSTVO

Što sve Elon Musk može kupiti s bilijun dolara? Popis je gotovo nevjerojatan

U.S. President Trump visits China
Foto: Evan Vucci/REUTERS
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
12.06.2026.
u 22:38

Kada bi netko brojao novčanice od jednog dolara brzinom od jedne u sekundi, bez prestanka, trebalo bi mu više od 31.000 godina da izbroji cijelo bogatstvo

Nakon dugo očekivanog izlaska tvrtke SpaceX na burzu, vrijednost kompanije procijenjena je na oko 1,77 bilijuna dolara, što je njezina osnivača i izvršnog direktora, Elona Muska, dovelo do novog financijskog rekorda. Prema procjenama, Muskovo bogatstvo sada premašuje jedan bilijun dolara, čime je postao prva osoba u povijesti koja je dosegnula takvu razinu imovine. Iako se radi o bogatstvu koje postoji uglavnom na papiru, odnosno kroz vlasničke udjele u kompanijama poput SpaceX-a i Tesle, riječ je o iznosu koji nadmašuje gospodarsku snagu brojnih država.

Kako piše Newsweek, razmjere jednog bilijuna dolara teško je uopće pojmiti. Kada bi netko brojao novčanice od jednog dolara brzinom od jedne u sekundi, bez prestanka, trebalo bi mu više od 31.000 godina da izbroji cijelo bogatstvo. Kada bi se te novčanice složile jedna na drugu, toranj bi dosegao visinu veću od 109.000 kilometara, što je više od četvrtine udaljenosti između Zemlje i Mjeseca.

Stručnjaci ističu da takvo bogatstvo ne znači nužno da Musk na računu ima bilijun dolara gotovine. Većina njegove imovine vezana je uz dionice, no upravo mu one omogućuju golemi financijski utjecaj jer protiv njih može podizati kredite i financirati nove projekte.

Newsweek navodi kako bi se s bilijun dolara moglo učiniti gotovo nezamislivo mnogo toga. Primjerice, svako američko kućanstvo moglo bi dobiti oko 7.800 dolara, a za taj iznos bilo bi moguće kupiti više od dva milijuna kuća u Sjedinjenim Državama. Vrijednost Muskova bogatstva danas je usporediva s godišnjim bruto domaćim proizvodom država poput Švedske i Nizozemske. Među zanimljivijim usporedbama ističe se i ona da bi Musk, prema procjenama stručnjaka, mogao kupiti svih 32 kluba iz NFL-a, uključujući najvrjednije franšize poput Dallas Cowboys, Los Angeles Rams i New York Giants.

Takvo bogatstvo bilo bi dovoljno i za kupnju nekih od najvećih američkih kompanija, financiranje velikih infrastrukturnih projekata ili čak pokrivanje značajnog dijela godišnje potrošnje američke savezne vlade. Unatoč impresivnoj brojci, analitičari upozoravaju da Muskov status "bilijunaša" još uvijek ovisi o kretanju tržišta. Budući da je njegovo bogatstvo usko povezano s vrijednošću dionica SpaceX-a i Tesle, čak i manje promjene na tržištu mogu u vrlo kratkom roku izbrisati desetke ili stotine milijardi dolara njegove imovine.

*Uz korištenje AI-a
Ključne riječi
vrijednost space x bogatstvo Elon Musk

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