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HODOČAŠĆE SV. ANTI

Korak po korak spojili dvije obale Save u zajedničkoj molitvi

Podvinje: Polazak hodočasnika na tradicionalno hodočašće u Gornja Močila
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Autor
Vedran Balen
12.06.2026.
u 16:06

Stotinjak sudionika pješačilo je od Podvinja u Hrvatskoj do Gornjih Močila u Bosanskoj Posavini, čuvajući vezu s rodnim krajem

Ovo mi je prvi put da sam na ovakvom hodočašću. Na sudjelovanje me je potaknula škola. To ja za mene lijepa prilika da upoznam nove ljude, sklopim nova prijateljstva i istovremeno kroz jednu malu žrtvu učinim dobro djelo.  Želim se pomoliti za svoju obitelj i svoju školu - rekao je Antonio Manot (15), učenik prvog razreda Klasične gimnazije iz Slavonskog Broda.

Antonio je jedan od najmlađih sudionika šesnaestog po redu hodočašća od župe sv. Ante Padovanskog u Podvinju kod Slavonskog Broda do istoimene župe u Gornjim Močilima-Sijekovcu kod Bosanskog Broda.  Na odluku o pješačenju utjecali su i njegovi roditelji koji potječu iz ove župe, također hodočasnici.

Manifestacija koju povodom blagdana sv. Ante tradicionalno organizira ova povratnička župa u Bosanskoj Posavini ove je godine okupila stotinjak hodočasnika koji su pješačenjem dugim 15 kilometara simbolično spojili dvije istoimene župe, dva grada i dvije države. Hodočašće je događaj s kojim su se ljudi ovdje počeli identificirati i nije se prekidalo ni u vrijeme pandemije. Sadašnji i bivši mještani, ali i ljudi iz svih krajeva Hrvatske svake godine naporno pješače s velikim križem do mjesta iz kojeg su neki od njih prognani 1992. godine. Većina njih živi i radi na lijevoj, hrvatskoj obali Save, a vikendom posjećuju svoj rodni kraj.

Anica Andrić (65) iz Slavonskog Broda također je prvi put na hodočašću. Za nju je to najbolja priprava za blagdan svetog Antuna i ujedno mala žrtva za taj opustošeni kraj. - Hodočašće u svetište u Gornjim Močilima posvetila sam zdravlju svoje obitelji i svoje djece. Prošle godine išla sam autom, a sada sam odlučila pješačiti. Ne bojim se napora, vidjela sam da idu i stariji od mene i nije me strah da neću izdržati – rekla je Anica.  

Od 1792 Hrvata koliko ih je prije Domovinskog rata živjelo u župi Gornja Močila, danas ih je ondje stalno nastanjeno svega petero. Međutim, bez obzira na to, život u ovoj župi nikada nije stao. Jedan od najzaslužnijih za to je župnik Ivan Tolj, koji redovito pješači sa svojim župljanima.

- Drago mi je što je hodočasnika svake godine sve više. Ljudi se idu pomoliti. Taj napor koji svatko od nas učini nije velik, a uči nas da se uvijek može nešto postići ako se ustraje korak po korak. Svaki veliki uspjeh sazdan je upravo od tih malih koraka i zato je to važno – istaknuo je pater Tolj.

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Ključne riječi
Gornja Močila Bosanski Brod Podvinje

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