Procurili detalji sporazuma između Irana i SAD-a? 'Kraj nikad nije bio bliži'

Američki dužnosnik: Sporazum s Iranom je 'vrlo blizu'

Hormuški tjesnac ponovno bi se otvorio prema uvjetima sporazuma između SAD-a i Irana

Tekst konačnog mirovnog sporazuma je usuglašen, tvrdi Pakistan

21:07 - Prema riječima visokog dužnosnika, iranski dužnosnici bliski vrhovnom vođi Mojtabi Hameneiju poručili su da je on zadovoljan trenutačnim tijekom pregovora, iako dužnosnik nije mogao potvrditi je li ajatolah osobno odobrio potencijalni sporazum. Unatoč tome, američka strana procjenjuje da postoji oko 85 posto vjerojatnosti da će sporazum biti potpisan. Još uvijek nije odlučeno gdje bi se potpisivanje moglo održati. Dužnosnik je također izrazio uvjerenje da će i Izrael na kraju podržati dogovor, unatoč nastavku izraelskih napada na Libanon. Iran je, naime, ranije poručio da ti napadi moraju prestati kako bi sporazum mogao biti postignut, SkyNews.

Govoreći o iranskom nuklearnom programu, dužnosnik je rekao da se Iran obvezao trajno odustati od razvoja i nabave nuklearnog oružja. Prema njegovim riječima, Teheran je pristao demontirati svoj program nuklearnog naoružanja te ugasiti nuklearna postrojenja povezana s tim programom. Dužnosnik je dodao da se Iran obvezao uništiti i ukloniti obogaćeni nuklearni materijal, no naglasio je da će biti potrebno vrijeme kako bi se utvrdio način provedbe tog procesa. Premium sadržaj SUPROTNA STAJALIŠTA Trump: Rat s Iranom je završen! Iran se još nećka: Baš i nije! FUN FACTS Tri zemlje, bezbroj zanimljivosti: Upoznajte Meksiko, SAD i Kanadu, domaćine Svjetskog nogometnog prvenstva 21:04 - Sjedinjene Države i Iran u petak su signalizirali da je sporazum o okončanju rata blizu, a visoki dužnosnik američke vlade rekao je da je utvrđen ​​tekst koji se sviđa objema stranama. Iranske vlasti sastale su se kako bi raspravljale o memorandumu, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Pakistan, koji već tjednima nastoji posredovati u postizanju dogovora, rekao je da je postignut konačni tekst mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. "Pakistan sada blisko surađuje s objema stranama kako bi finalizirao korake koji slijede", objavio je Shehbaz Sharif na X-u.

Prema uvjetima predloženog memoranduma o razumijevanju koji su dospjeli u javnost, a koje su u petak iznijeli zapadni, pakistanski i iranski izvori, sporazum bi išao u prilog Iranu, zbog čega je negodovao američki predsjednik Donald Trump koji je ta izvješća odbacio kao netočna. Uz razlike u pojedinostima, sva su izvješća upućivala na to da bi Teheran mogao dobiti velik dio onoga što je dosad zahtijevao, dok se čini da Trump nije ostvario gotovo ništa više od ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, koji je Iran zatvorio nakon što su Sjedinjene Države i Izrael u veljači pokrenuli napade.

Međutim, visoki dužnosnik američke vlade rekao je da se sporazum odnosi na otvaranje tjesnaca, ali i na iransko rješavanje obogaćenog nuklearnog materijala. Dužnosnik je rekao da će Iranu biti znatno ublažene sankcije ovisno o tome koliko bude poštivao sporazum.

21:00 - Visoki dužnosnik administracije Bijele kuće iznio je detalje navodnog sporazuma između SAD-a i Irana. Prema njegovim riječima, dvije zemlje još nisu u potpunosti završile pregovore, no vrlo su blizu dogovora kojim bi se riješio sukob, a Washington očekuje da će sporazum biti potpisan u narednim danima, SkyNews.

Dužnosnik je rekao da dogovoreni uvjeti ostvaruju ključne ciljeve američkog predsjednika Donalda Trumpa te da obje strane podupiru tekst sporazuma koji je trenutačno na stolu. Prema nacrtu takozvanog memoranduma o razumijevanju (MOU), ponovno bi se otvorio Hormuški tjesnac, a Sjedinjene Države ukinule bi blokadu iranskih luka. Također, visoko obogaćeni iranski uranij bio bi uništen na licu mjesta, a potom uklonjen iz zemlje. Sporazum bi, dodao je dužnosnik, doveo i do demontiranja iranskog nuklearnog programa. "Iranci ne dobivaju ništa samim potpisivanjem memoranduma niti tijekom pregovora", rekao je dužnosnik.

Dodao je da bi ublažavanje sankcija uslijedilo postupno, ovisno o tome koliko se Iran bude pridržavao svojih obveza. "Što više Iran ispuni svoje obveze, to će više dobiti", rekao je.

Prema njegovim riječima, Iran bi bio gospodarski nagrađen za poštivanje odredbi sporazuma. Ako preda nuklearni materijal kako je obećao, dobio bi određene pogodnosti, a dodatne bi uslijedile nakon demontiranja nuklearnog programa i postrojenja. Dužnosnik je također ustvrdio da će se Izrael, kada bude upoznat sa svim detaljima sporazuma, osjećati sigurnim te da dogovor jamči dugoročan mir u regiji. U međuvremenu, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da iranska tijela nadležna za donošenje odluka trenutačno raspravljaju o prijedlogu memoranduma.