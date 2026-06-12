Nova pljuska hrvatskom pravosuđu: Optuženom za šverc 600 kilograma kokaina sad moramo platiti 5700 eura

Dok Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ozbiljno razmišlja o uvođenju kazne doživotnog zatvora, a kako to planira, danas će prezentirati javnosti. Kakvi su stvarni uvjeti života u hrvatskim zatvorima najbolje se vidi iz presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP), na kojem Hrvatska stalno gubi postupke zbog uvjeta života u zatvorima koji godinama pate od viška zatvorenika i manjka pravosudnih policajaca. Tako je Ured zastupnika Republike Hrvatske pred ESLJP-om objavio da Hrvatska, zbog neodgovarajućih uvjeta u istražnom zatvoru u Zagrebu, Petru Šarcu, optuženom u akciji La Famiglia za krijumčarenje 600 kilograma kokaina, mora platiti naknadu od 5700 eura. I to zato što mu je povrijeđeno pravo na zabranu nečovječnog i ponižavajućeg postupanja zbog neodgovarajućih uvjeta u istražnom Zatvoru u Zagrebu. Istom presudom Europski sud je odbacio je Šarčev prigovor o povredi prava na osobnu slobodu zbog prekomjernog trajanja istražnog zatvora i nedostatnosti razloga za njegovo produljenje.

Šarac je uhićen 13. srpnja 2019., a 14. svibnja 2020. s još sedam osoba optužen je za krijumčarenje 600 kilograma kokaina iz Srednje i Južne Amerike u više europskih zemalja, kao i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Optužnica je potvrđena 12. travnja 2022., no suđenje je počelo tek u kolovozu 2025. i još traje. Šarcu je istražni zatvor određen 14. srpnja 2019. zbog opasnosti od ometanja kaznenoga postupka i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, nakon čega mu je istražni zatvor produljivan zbog opasnosti od dogovaranja iskaza sa suokrivljenicima i svjedocima te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a nakon podizanja optužnice zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sve to vrijeme bio je u Remetincu, a istražni zatvor mu je ukinut 28. prosinca 2021.

U svojoj tužbi ESLJP-u Šarac je naveo da je tijekom boravka u Remetincu većinu vremena raspolagao s manje od četiri metra kvadratna osobnog prostora, a u nekim razdobljima i s manje od tri metra kvadratnog. "Kada osoba lišena slobode ima na raspolaganju manje od tri metra kvadratnog osobnog prostora postoji snažna, ali ipak oboriva pretpostavka da je došlo do povrede članka 3. Konvencije i tada je na tuženoj državi teret dokaza o postojanju olakšavajućih čimbenika koji kompenziraju manjak osobnog prostora. U ovom predmetu Europski sud je smatrao da tužena država nije uspjela uvjerljivo dokazati da su razdoblja tijekom kojih je podnositelj raspolagao s manje od tri metra kvadratna osobnog prostora bila kratkotrajna, povremena ili zanemariva.

Europski sud je dodatno naglasio da su isti strukturni problemi uvjeta smještaja u Zatvoru u Zagrebu već bili predmet njegove ocjene u ranijoj sudskoj praksi. Uzevši u obzir ukupnost uvjeta boravka i trajanje izloženosti takvim uvjetima, zaključio je da su uvjeti istražnog zatvora bili neodgovarajući te da je došlo do povrede članka 3. Konvencije", naveo je ESLJP u obrazloženju svoje odluke zašto su Šarcu povrijeđena prava i zašto će to državu, odnosno porezne obveznike stajati 5700 eura. Što se tiče njegovih pritužbi na povredu prava zbog duljine boravka u istražnom zatvoru, taj je dio ESLJP proglasio neosnovanim te ga je odbacio.

Šarcu traje suđenje na zagrebačkom Županijskom sudu, a s njim optuženičku klupu dijeli Aleš Sokolik, državljanin Češke, jer su se svi njihovi suoptuženici nagodili s USKOK-om. Uključujući i Michaela Dokovicha, koji je po optužnici bio na čelu zločinačkog udruženja koje je krijumčarilo 600 kilograma kokaina. Šarac i Sokolik niječu krivnju, a USKOK ih tereti da su bili dio zločinačkog udruženja na čijem je čelu bio Michae Dokovich, koji je 2021. priznao krivnju te je osuđen na 11 i pol godina zatvora i oduzeto mu je 1,3 milijun eura. Cijela ta priča, prema optužnici, pomalo je filmska i nevjerojatna jer USKOK u optužnici navodi da su optuženicima putovanja privatnim zrakoplovima od Švicarske, Italije, Njemačke, Srbije pa sve do Kostarike, Urugvaja i Dominikanske Republike bila pokriće za trgovinu drogom. USKOK u optužnici tvrdi da je Šarac bio veza s južnoameričkim dobavljačima kokaina.

Utvrđeno je da je nekoliko puta putovao u Kostariku i Dominikansku Republiku, no, prema njegovoj obrani, radio je to zbog problema sa zdravljem, a ne zbog droge. Sokolik je optužen kao jedan od pilota aviona kojima je krijumčarena droga. USKOK-ova optužnica prikazuje kako funkcionira svijet narkokartela, a najzanimljiviji u toj priči bio je upravo Dokovich, koji je rođen kao Iljmija Frljučkić u Podgorici, a predstavljao se i kao Michael Bugatti, Živko Jović te Radovan Trzin. Uhićen je 16. svibnja 2019. u Švicarskoj. Tamo je u pritvoru bio do 28. studenog 2019., kada je izručen Hrvatskoj. Osim njega, Šarca i Sokolika još su bili optuženi Silvijo Beljević, Dražen Letić, Siniša Čuturić i njegova sestra Nevenka, koja je inače Dokovicheva nevjenčana supruga te Ivan Lešić, koji je radio kao policajac u Rovinju. Svi su osuđeni na temelju nagodbe s USKOK-om.