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Tuča uništila urod

Proglašena prirodna nepogoda u Štrigovi nakon razornog nevremena s tučom

Tuča zahvatila dio Slavonije
Foto: Zoljan/Petar Mikuličić/Ilustracija
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Autor
Ivica Beti
12.06.2026.
u 16:22

Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika, nakon čega je dužno konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu

Župan Međimurske županije Matija Posavec donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje Općine Štrigova zbog olujnog nevremena praćenog tučom koje je 10. lipnja zahvatilo taj kraj. - Snažno nevrijeme prouzročilo je veliku materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, građevinama te višegodišnjim nasadima. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama došlo do značajnog smanjenja ili potpunog gubitka očekivanog uroda.

Župan poziva sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da istu prijave nadležnom općinskom povjerenstvu te da prijavljuju samo štetu na imovini koja nije osigurana od suše - izvijestila je Županija. Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika, nakon čega je dužno konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete u roku od 50 dana proglašenja prirodne nepogode.  Županijsko povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirno izvješće o šteti za područje općine.
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prirodna nepogoda međimurska županija Matija Posavec nevrijeme

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