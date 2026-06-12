Proglašena prirodna nepogoda u Štrigovi nakon razornog nevremena s tučom

Župan Međimurske županije Matija Posavec donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje Općine Štrigova zbog olujnog nevremena praćenog tučom koje je 10. lipnja zahvatilo taj kraj. - Snažno nevrijeme prouzročilo je veliku materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, građevinama te višegodišnjim nasadima. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama došlo do značajnog smanjenja ili potpunog gubitka očekivanog uroda.

Župan poziva sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da istu prijave nadležnom općinskom povjerenstvu te da prijavljuju samo štetu na imovini koja nije osigurana od suše - izvijestila je Županija. Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika, nakon čega je dužno konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete u roku od 50 dana proglašenja prirodne nepogode. Županijsko povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirno izvješće o šteti za područje općine.