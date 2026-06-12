Eksplozija u Podsusedu, fast food nestao u sekundi: Sumnja se što je uzrok

Oko 7,50 sati zagrebačka policija dobila je dojavu o eksploziji u Podsusedu. Potvrdili su da su sve službe na terenu, a najvjerojatnije je u objektu za pripremu hrane došlo do curenja plina. Dvije osobe su ozlijeđene, a utvrđuju se sve okolnosti ovog događaja.

Zagrebački vatrogasci izašli su na intervenciju zbog požara u restoranu na Samoborskoj cesti 368. U 7,58 stigla je dojava građana da je bila eksplozija u restoranu. Kako kažu i JVP-a Grada Zagreba riječ o mobilnom objektu koji je eksplodirao, a dvije osobe su ozlijeđene. Pružena im je hitna medicinska pomoć. "Krov objekta je odletio na žice iznad tračnica te je željeznički promet privremeno obustavljen. Nakon što HŽ uzemlji prugu, krećemo sa skidanjem/uklanjanjem krova sa električnih vodova", kažu vatrogasci.

Kako javlja 24sata dijelovi objekta razletjeli su se po obližnjim parkiranim autima i željezničkoj stanici. "Išla sam po kruh u obližnju pekaru i samo se odjednom čula eksplozija u blizini. Svi smo se pogledali, u drugom trenutku smo vidjeli krov te kućice na željezničkoj stanici, kućice više nije bilo. Otišla sam tamo, a dečko iz obližnjeg objekta je rekao da su dvojica bila unutra. Vidjela sam ih onda da sjede pored, bili su vidno u šoku. Oni su zaposlenici, rekli su mi da su osjetili miris plina kad su došli, zatim su upalili ventilaciju, a tada se sve razletjelo. Dijelovi kućice su popadali po autima koji su parkirani u blizini. Jedan dečko je imao vidne opekline, ali mislim da nije ništa jako strašno", ispričala je čitateljica za 24sata.