Gledajte '240 sekundi 24sata': Kako su primali lovu od Pavleka

BOBU BOB! BY IGOR BOBIĆ

Bujas iz UGP-a: Moguće je da izađemo na ulice uvede li Vlada nove namete!

Prvo, trebali smo razgovarati prije nego što se uopće izašlo u javnost s tim paketom antiinflacijskim, ali do toga nije došlo. Mi smo skupili skoro četrdeset tisuća potpisa. Nastavljamo i dalje, kazao je