Gledajte '240 sekundi 24sata': Kako su primali lovu od Pavleka

Ukupno 90 tisuća eura, od toga glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač 60 tisuća, a direktor olimpijskog programa Damir Šegota 30, primila su dvojica funkcionera kroz godine od Vedrana Pavleka, ekskluzivno doznaju 24sata. Izmjene zakona za uvođenje doživotnog zatvora. Janšina Vlada u ponoć ukinula policijsku kontrolu na granicama.
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