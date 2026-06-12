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Gledajte '240 sekundi 24sata': Kako su primali lovu od Pavleka

VL
Autor
Vecernji.hr
12.06.2026.
u 21:14

Gledajte najvažnije vijesti dana

Ukupno 90 tisuća eura, od toga glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač 60 tisuća, a direktor olimpijskog programa Damir Šegota 30, primila su dvojica funkcionera kroz godine od Vedrana Pavleka, ekskluzivno doznaju 24sata. Izmjene zakona za uvođenje doživotnog zatvora. Janšina Vlada u ponoć ukinula policijsku kontrolu na granicama.

Ključne riječi
Igor Bobić 240 sekundi 24sata

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