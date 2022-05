Identificirane prve žrtve pokolja: 'Bio je najslađi dječak kojeg sam ikad poznavao'

Iako vlasti još nisu javno otkrile identitete žrtava masovne pucnjave u osnovnoj školi Robb u teksaškom gradu Uvaldeu, doznaje se kako je među ubijenima i Eva Mireles, učiteljica četvrtog razreda.

Lydia Martinez Delgado otkrila je za CNN kako je u pucnjavi ubijena njena nećakinja.

– Bijesna sam što se pucnjave nastavljaju, ova djeca su nevina, puške ne bi trebale biti dostupne svima. Ovo je moj rodni grad, mala zajednica od 20 tisuća ljudi – ispričala je za KSAT.

Dodala je kako nikada nije zamišljala da će se ovo dogoditi njenim bližnjima.

– Sve što možemo učiniti jest moliti se jako za našu zemlju, državu, škole i posebno za obitelji svih stradalih – rekla je.

CNN piše kako je Mireles radila 17 godina u školi te da je u slobodno vrijeme uživala u trčanju, planinarenju, vožnji bicikla te druženju sa svojom obitelji.

Eva Mireles. The 4th grade teacher who was murdered in Uvalde, Texas today.

From her aunt, Lydia Martinez Delgado: "I'm furious that these shooting continue, these children are innocent, rifles should not be easily available to all." pic.twitter.com/o2g7yROx1T — Cecilia Vega (@CeciliaVega) May 25, 2022

Associated Press javlja kako je među ubijenim učenicima i osmogodišnji Uziyah Garcia. To im je potvrdio djed ubijenog dječaka koji im je kazao da je Uziyah bio 'najslađi dječak kojeg je ikad poznavao'.

Sky News javlja i kako je ubijen desetogodišnji Xavier Javier Lopez i Amerie Jo Garza.

Lisa Garza (54) iz Arlingtona oplakivala je smrt malenog nećaka Xaviera koji je željno iščekivao ljeto i kupanje.

Uziyah Garcia has been identified as one of the victims of Tuesday's school shooting in Uvalde, Texas, his aunt confirms to @NBCDFW. He was 10-years-old. https://t.co/lZ8ftrIRzJ pic.twitter.com/gNsIkkjhYg — Jacob Reyes (@JacobReyesDFW) May 25, 2022

- Bio je samo 10-godišnji dječak pun ljubavi, koji je samo uživao u životu, ne znajući da će se ova tragedija dogoditi. Bio je vrlo šaljiv, volio je plesati sa svojom braćom i majkom - rekla je.

- Moja mala ljubav sada leti visoko s anđelima. Molim vas, ne uzimajte niti sekundu zdravo za gotovo. Zagrlite svoju obitelj i recite im da ih volite. Volim te Amerie Jo, čuvaj svog mlađeg brata umjesto mene - napisao je Angel, otac ubijene Amerie Jo na Facebooku.

“My little love is now flying high with the angels above,” said the father of 10-year-old Amerie Jo Garza.



His daughter was one of the 19 children killed in Tuesday’s school shooting in Uvalde, Texas. He said she had just turned 10 exactly two weeks ago. https://t.co/lgbe4mvp8D pic.twitter.com/3xp4N5fy7u — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 25, 2022

Napadača ubila policija

Podsjetimo, naoružani tinejdžer ubio je najmanje 19 učenika i dva učitelja nakon što je upao u teksašku osnovnu školu u utorak, u najnovijem oružanom masovnom ubojstvu u SAD-u i najsmrtonosnijoj pucnjavi u školi u gotovo deset godina. Krvoproliće je počelo kad je osumnjičeni 18-godišnjak, imenovan kao Salvador Ramos, pucao u svoju baku, koja je preživjela, rekle su vlasti. Pobjegao je s mjesta događaja i udario autom u blizini osnovne škole Robb u Uvaldeu u Teksasu, gradu oko 130 kilometara zapadno od San Antonija. Ondje je počeo krvavi pokolj koji je okončan kad je ubijen, kada ga je očito ustrijelila policija. Motiv se još ne zna.

Policajci su vidjeli napadača u pancirki koji izlazi iz udarenog automobila i reagirali, ali ipak je uspio upasti u zgradu i pucati, rekao je za CNN Erick Estrada, narednik u teksaškom odjelu za javnu sigurnost.

Govoreći iz Bijele kuće nekoliko sati kasnije, vidno potreseni američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se suprotstave politički moćnom američkom oružanom lobiju koji je okrivio za blokiranje donošenja strožih zakona o sigurnosti vatrenog oružja. Biden je naredio da do zalaska sunca u subotu zastave budu na pola koplja zbog najnovije tragedije.

"Kao nacija, moramo se zapitati: 'Kada ćemo se, za ime Boga, suprotstaviti oružanom lobiju'", rekao je Biden na nacionalnoj televiziji.

"Vrijeme je da pretvorimo ovu bol u akciju, za svakog roditelja, za svakog građanina ove zemlje". Osudio je "one koji sprečavaju ili odbacuju ili blokiraju razumne zakone o vatrenom oružju".