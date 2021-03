Medicinska sestra otkrila davno izgubljeno remek-djelo u vlastitoj dnevnoj sobi

Medicinska sestra iz New Yorka saznala je iz medija prošle jeseni kako je samo par tjedana ranije pronađena slika Jacoba Lawrencea samo nekoliko ulica dalje od nje. Nevjerojatno otkriće koje je oduševilo umjetničku scenu zaintrigiralo je i nju, naime njoj je ime Jacob Lawrence bilo poznato.

Otišla je u svoju dnevnu sobu na čijem je zidu stajala slika koja je visila tamo više od dva desetljeća na kojoj se jedva nazirao potpis Jacoba Lawrencea. Slika je bila poklon njezine svekrve koja je nalijepila na stražnjoj strani platna članak iz New York Timesa iz 1996. godine o umjetniku.

Istražujući umjetnika saznala je kako je Lawrence bio jedan od vodećih slikara 20. stoljeća i jedan od rijetkih afroameričkih umjetnika svojeg vremena koji je postigao svjetsku slavu. Svoju sumnju u to da i oni imaju remek-djelo, medicinska sestra je ispričala svojem 20-godišnjem sinu koji je pak pronašao fotografiju spomenute slike. Pokazalo se kako je to riječ o slici 28 iz Jacobovog ciklusa 30 slika naslovljenog 'Borba: Iz povijesti američkog naroda'.

- Nije izgledalo kao ništa posebno. Boje su bile lijepe, samo su bile malo izblijedile. Prošla sam kraj nje na putu do kuhinje valjda tisuću puta - kazala je vlasnica slike u telefonskom razgovoru za New York Times i dodala: - Nisam ni znala da posjedujem remek-djelo

Nakon što su ona i sin shvatili što se nalazi u njihovom domu, kontaktirali su Metropolitan muzej. No, nitko ih nije povratno zvao pa je njezin sin otišao do tamo. Nakon što je inzistirao da s nekim razgovara, stručnjakinja iz odjela modernog i suvremenog slikarstva zamolila je da joj pošalju na mail fotografije spomenute slike.

To je bilo dovoljno da navečer tog istog dana troje stručnjaka Randall Griffey, Sylvia Yount I Isabelle Duvernois iz Metropolitana upute se u stan medicinske sestre i potvrde ono što su svi sumnjali. Pronađeno je davno izgubljeno djelo Jacoba Lawrencea.

Vijest o pronalasku slike dospjela je u javnost nakon što je otkriveno kako će medicinska sestra, koja je odlučila da da njezin identitet ostane anoniman, posuditi sliku za skorašnju veliku izložbu Jacoba Lawrencea.

Kako je njezina svekrva došla do slike, točno se ne zna. No, vjeruje se kako ju je njezina svekrva kupila na Božićnom sajmu gdje su se 1960. godine prodale neke Lawrencove slike. U ovom trenutku nije poznato koliko je vrijednost slike, no posljednja slika iz ciklusa koja je bila prodana iznosila je gotovo pola milijuna dolara. U međuvremenu je vrijednost njegovih slika porasla, a slika tog umjetnika nazvana 'Poslovni čovjek' prodana je za nevjerojatnih 6,1 milijuna dolara.

VIDEO: Građani jedva dočekali prvu kavu u gradu: "Ovo mi je prva koju pijem. I odmah nakon ovog ću ići na drugu. I na treću!"