Mato Franković: Fašizam je zlo. Komunizam je također zlo

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković komentirao je prosvjed "Ujedinjeni protiv fašizma" koji se danas održao u više hrvatskih gradova. Naglasio je kako je protiv svakog oblika fašizma, ali i komunizma. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Danas je u više hrvatskih gradova održan prosvjed protiv fašizma. Želim odmah jasno reći i ja sam apsolutno protiv svakog oblika fašizma. To nije tema oko koje bi u Hrvatskoj smjelo biti ikakve dvojbe.

Ono što mi, međutim, nije bilo sasvim jasno jest predstavljaju li se organizatori samo kao antifašisti ili i kao protivnici svih totalitarizama, uključujući i komunizam. Jer komunizam, čini mi se, ne spominju.

Za mene i vjerujem, za većinu hrvatskih domoljuba temelj vrijednosti i identiteta nalazi se u Domovinskom ratu i hrvatskoj borbi za slobodu.

A svako zlo vidimo u bivšim totalitarnim režimima, bez obzira s koje su strane dolazili.

Fašizam je zlo.

Komunizam je također zlo.

I to su istine koje ne bi trebalo selektivno tumačiti.

Šteta je što dio današnjih antifašista zaboravlja jasno i glasno osuditi komunističke zločine. Da to učinimo svi zajedno, bez dvostrukih kriterija, vjerujem da bi nam svima bilo lakše i da bismo kao društvo brže napredovali.

Hrvatska zaslužuje istinu, slobodu i dosljednu osudu svakog totalitarizma.

Temelj naše domovine isključivo je i jedino Domovinski rat na kojem je krvlju natopljenim hrvatskim tlom izrasla slobodna, neovisna i demokratska Republika Hrvatska."

