DUBROVAČKI GRADONAČELNIK

Mato Franković: Fašizam je zlo. Komunizam je također zlo

Foto: Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
30.11.2025.
u 19:24

Šteta je što dio današnjih antifašista zaboravlja jasno i glasno osuditi komunističke zločine. Da to učinimo svi zajedno, bez dvostrukih kriterija, vjerujem da bi nam svima bilo lakše i da bismo kao društvo brže napredovali, kaže Franković

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković komentirao je prosvjed "Ujedinjeni protiv fašizma" koji se danas održao u više hrvatskih gradova. Naglasio je kako je protiv svakog oblika fašizma, ali i komunizma. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti: 

"Danas je u više hrvatskih gradova održan prosvjed protiv fašizma. Želim odmah jasno reći i ja sam apsolutno protiv svakog oblika fašizma. To nije tema oko koje bi u Hrvatskoj smjelo biti ikakve dvojbe.
Ono što mi, međutim, nije bilo sasvim jasno jest predstavljaju li se organizatori samo kao antifašisti ili i kao protivnici svih totalitarizama, uključujući i komunizam. Jer komunizam, čini mi se, ne spominju.
Za mene i vjerujem, za većinu hrvatskih domoljuba  temelj vrijednosti i identiteta nalazi se u Domovinskom ratu i hrvatskoj borbi za slobodu. 
A svako zlo vidimo u bivšim totalitarnim režimima, bez obzira s koje su strane dolazili.
Fašizam je zlo. 
Komunizam je također zlo.
I to su istine koje ne bi trebalo selektivno tumačiti.
Šteta je što dio današnjih antifašista zaboravlja jasno i glasno osuditi komunističke zločine. Da to učinimo svi zajedno, bez dvostrukih kriterija, vjerujem da bi nam svima bilo lakše i da bismo kao društvo brže napredovali.
Hrvatska zaslužuje istinu, slobodu i dosljednu osudu svakog totalitarizma.
Temelj naše domovine isključivo je i jedino Domovinski rat na kojem je krvlju natopljenim hrvatskim tlom izrasla slobodna, neovisna i demokratska Republika Hrvatska." 

Zagreb: Mato Franković o problemu buke u Dubrovniku
Ključne riječi
Ujedinjeni protiv fašizma Mato Franković

