Matijević otkrio zašto neće podržati Puljka: 'Ne želim sudjelovat u njihovom dovođenju desnice na vlast'

Bivši SDP-ov kandidat za gradonačelnika Splita Davor Matijević, koji nije prošao u drugi krug izbora, otkrio je zašto nije dao podršku Ivici Puljku za drugi krug. Na Facebooku je objavio fotografiju iz novina gdje se citira Puljkov zamjenik Bojan Ivošević koji je rekao da bi izabrao Tomislava Šutu (HDZ) da mora birati između njega i Matijevića.

- Nakon najprljavije kampanje u povijesti Hrvatske gdje se kroz blato provlačila cijela moja obitelj krajnje je morbidno tražit od mene da javno agitiram za Puljka. Ako ne znate što je bilo pogledajte statuse njegovog zamjenika, uguglajte mene i Puljka pa ćete čuti najgnusnije laži i klevete koje su rekli u ovoj kampanji. Spominjali su moj razvod, moju majku i sestru, vrijeđali me najprizemnije... Ne, tad im nije bio problem ni Kerum ni HDZ. Bio sam im problem ja te moji partneri.

Od izborne noći nisam dao nijednu izjavu. Izjavu Nacionalu dao sam odmah nakon izbora, ali je objavljena nakon par dana.

Ne jer nemam što za reći nego jer nemam ništa dobro za njih reći. Gradsko vijeće su već isporučili desnici svojom prljavom kampanjom, a ja ne želim sudjelovat u njihovom dovođenju desnice na vlast. Mislim da je to i više nego korektno s moje strane.

Molim njihove prijatelje i agitatore (koji su me vrijeđali skupa s njima) da me ne spominju i ne prozivaju. Pričat ćemo nakon izbora...

P.S. Pokazao sam svoj e-građanin, još uvijek se stignu svi ispričati. - objavio je Matijević na Facebooku.