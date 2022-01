Baka i djed nestalog Mateja o teškoj neizvjesnosti: Nismo izgubili nadu, ali se bojimo

Spasioci već sedmi dan tragaju za nestalim Splićaninom Matejem Perišem koji je u noći s 30. na 31. prosinca nestao u Beogradu.

Matejevi baka i djed su za Blic.rs kazali kako ni oni nemaju informacije o njegovom nestanku.

- Matejina mama nije kod kuće, otišla je na misu. Mi smo njegovi baka i deka. Matej je sa nama živio u stanu. Kod oca je išao ponekad na ručak samo. Mi smo ga odgajali ovdje, borili smo se za njega - kazali su te kazali kako su Mateja posljednji put vidjeli prošle srijede.

- On je bio drag i kulturan dečko, sportaš. Ljubazan i blag, sve naj, naj o njemu mogu reći. Bio je poslušan, sve je radio što smo ga molili. Bavio se sportom, trčao je svaki dan i išao u teretanu. Ništa loše. Posljednji put smo se vidjeli u srijedu, pre nego što je krenuo za Beograd. Izgrlili smo se i izljubili, odavde je otišao za Beograd sa prijateljima - smatra.

Matejevoj majci je jako teško, govore baka i djed.

- Ide stalno na mise, moli se Bogu. Ona je pobožna, sva joj je nada na Boga - govore.

- Nismo izgubili nadu, ali bojimo se. Dosta je dana prošlo od nestanka. On je čvrst, jak i zdrav momak, zdravo se i hranio… Ako je on pri zdravoj svijesti i ako mu je glava u redu, pojavit će se. Da je on sad pri zdravoj pameti nikad ne bi mogao da dozvoli sebi da mi ovoliko brinemo i patimo za njim - dodaju.

