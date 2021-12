Masovni prosvjedi u Austriji: Policiju i novinare gađali ledenim grudama

Prema policijskom izvješću oko 44.000 ljudi prosvjedovalo je i ove subote u Beču protiv vladinih korona mjera i uvođenja obveznog cijepljenja u Austriji od 1. veljače 2022. godine. Čelnik krajnje desne Slobodarske stranke Austrije (FPÖ) Herbert Kickl, koji je nekoliko puta izlazio na pozornicu i držao protestne govore s neuljuđenim izrazima tvrdi da je na masovnom prosvjedu u Beču bilo 100.000 ljudi i promptno im se je zahvalio sljedećom porukom:

“FPÖ se zahvaljuje kod 100.000 mirnih sudionika, koji su ponovno pokazali da su demokracija i sloboda nedjeljive i o njima se nema što raspravljati”.

Kickl i njegovi krajnje desni populisti je u svom govoru istakao kako se “vlada sprda s narodom” dodavši:”Što je lockdown za necijepljenje nego napad na čovječanstvo?”. Sve nazočne prosvjednike kako antivaksere tako i one koji su prosvjedovali protiv ostalih vladinih mjera pozvao je da “ustraju u svom otporu”: “Vi ste u pravu”, poručio je kontroverzni ekstremni desničar s pozornice, uz burno odobravanje prosvjednika koji su nosili transparente s natpisima; “Ne, obveznom cijepljenju”, “Mi smo narod”, “Ruke dalje od naše djece”, “Moje tijelo, moja sloboda” i drugim natpisima, tražeći vladu da podnese ostavku.

Kickl je, uz zahvalu prosvjednicima na društvenim mrežama što su se odazvali na prosvjed u toliko velikom broju, također poručio javnosti kako je subotnji prosvjed bio “mirno slavlje slobode”.

Foto: LISI NIESNER Demonstrators hold flags and placards as they march to protest against the coronavirus disease (COVID-19) restrictions and the vaccine mandate in front of the State Opera in Vienna, Austria, December 11, 2021. REUTERS/Lisi Niesner

Konstatacija koju sigurno s Kicklom ne dijeli bečka policija, koja je imala i ove subote pune ruke posla. I to od samog početka prosvjeda na Trgu Junaka (Heldenplatzu) u Beču nedaleko sjedišta austrijske vlade i predsjednika države, kada su počeli prvi incidenti kada se je prosvjedna povorka počela kretati bečkim Ringom prema središtu grada. Na čelu kolone desni ekstremisti potpomognuti ostalim nasilnim sudionicima prosvjeda bacali su grude snijega i leda na policiju i novinare. Jedan od novinara je napadnut i slučaj pokušaja nanošenja tjelesne ozljede prijavljen je policiji, stoji u policijskom izvješću, na koje se pozivaju austrijski mediji. Uz dodatak kako je napadač uhićen i biti će kazneno prijavljen. Prema pisanju medija navodno je bilo još napada, između ostalih i na slučajne prolaznike.

Policija je osiguravala prosvjede, a bilo ih je 25 protiv vladinih korona mjera u istom danu, s 1.400 policajaca, kojima su u pomoć pritekli i djelatnici Ureda za zaštitu ustavnog poretka, te kriminalisti bečkog Ureda za borbu protiv kriminala.

Prema policijskom izvješću na bečkim prosvjedima bilo je više uhićenja i brojne prekršajne prijave zbog nenošenja obveznih FFP2 maski.

Nakon razlaza prosvjednika, policija je u svim sredstvima javnog prijevoza kontrolirala da li putnici imaju obvezne FFP2 maske preko ustiju i nosa i prekršitelje strogo kažnjavala. Intervencija policije uslijedila je nakon što je više Bečana prijavilo prosvjednike policiji da su bez maski i da ih maltretiraju.

Osim masovnih prosvjeda u Beču u režiji krajnje desne Slobodarske stranke, i u ostalim austrijskim gradovima su antivakseri izašli na ulice i prosvjedovali. Primjerice u glavnom gradu Koruške Klagenfurtu njih negdje oko 2.500, te u Linzu oko 1.000.

