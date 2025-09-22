Naši Portali
POJAČALI NAPADE

Masovni noćni napad Rusa: Ima mrtvih i ranjenih, zgrade i vozila u plamenu

Ukrajina
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
22.09.2025.
u 08:15

Rusija je posljednjih tjedana pojačala noćne napade dronovima i raketama na ukrajinske gradove i infrastrukturu

Ruske snage su izvele noćne napade na Zaporišku, Sumsku i Kijevsku oblast, ubivši najmanje tri osobe.  U Zaporožju su projektili pogodili civilnu i industrijsku infrastrukturu, izazvavši nekoliko požara koji su uništili stambene zgrade, privatne rezidencije i vozila.

Spasilačke ekipe su na mjestu dogđaja. Ukupno je u gradu oštećeno 15 stambenih zgrada, 10 kuća i nekoliko nestambenih objekata. Oko 4 sata ujutro, ruski dronovi su pogodili grad Sumi. Tri pogotka u gradskoj četvrti Kovpakivskij izazvala su požare i oštetila industrijske objekte, kao i obrazovnu ustanovu. Prijavljeno je da je jedna osoba ozlijeđena. Kijevska oblast je također napadnuta iste noći. Požari su izbili u stambenim zgradama u nekoliko okruga, a jedan je muškarac zadobio rane od šrapnela, prema regionalnim vlastima. Rusija je posljednjih tjedana pojačala noćne napade dronovima i raketama na ukrajinske gradove i infrastrukturu, a često su meta bila i civilna područja, javlja Kyiv Independent.
Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Vulin
Vulin
08:51 22.09.2025.

Ovo je Putinova i Trampova odmazda za Kirka.

BP
Besposlen pop
08:24 22.09.2025.

Zločinci bili i ostali

Avatar Igre gladi
Igre gladi
08:47 22.09.2025.

Napad na Ukrajinu je top vijest, a napad na Rusiju se nalazi kao fusnota iza vijesti o influencerima. Tamo je rat i napadi se događaju, ali novinarstvo ne bi smjelo biti navijačko.

