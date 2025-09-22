Masovni noćni napad Rusa: Ima mrtvih i ranjenih, zgrade i vozila u plamenu

Ruske snage su izvele noćne napade na Zaporišku, Sumsku i Kijevsku oblast, ubivši najmanje tri osobe. U Zaporožju su projektili pogodili civilnu i industrijsku infrastrukturu, izazvavši nekoliko požara koji su uništili stambene zgrade, privatne rezidencije i vozila.

Spasilačke ekipe su na mjestu dogđaja. Ukupno je u gradu oštećeno 15 stambenih zgrada, 10 kuća i nekoliko nestambenih objekata. Oko 4 sata ujutro, ruski dronovi su pogodili grad Sumi. Tri pogotka u gradskoj četvrti Kovpakivskij izazvala su požare i oštetila industrijske objekte, kao i obrazovnu ustanovu. Prijavljeno je da je jedna osoba ozlijeđena. Kijevska oblast je također napadnuta iste noći. Požari su izbili u stambenim zgradama u nekoliko okruga, a jedan je muškarac zadobio rane od šrapnela, prema regionalnim vlastima. Rusija je posljednjih tjedana pojačala noćne napade dronovima i raketama na ukrajinske gradove i infrastrukturu, a često su meta bila i civilna područja, javlja Kyiv Independent.