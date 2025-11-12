Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MASOVNA TUČNJAVA

Maskirani napadači u centru Zagreba nasrnuli su na maturante iz Splita?

Zagreb: Policija osigurava prostor oko Jelačićeva trga nakon masovne tučnjave
Foto: Hrvoje Kostelac
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 21:20

Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku - priopćili su iz PU zagrebačke.

Zagrebačka policija oglasila se nakon masovne tučnjave koja je u srijedu poslijepodne izbila na Trgu bana Jelačića, u samom središtu grada. Prema njihovim navodima, više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.-  Danas, 12. studenoga oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba.

Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenim događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku - priopćili su iz PU zagrebačke.

Jutarnji list neslužbeno doznaje da su maskirani napadači navodno nasrnuli na maturantice i maturante jedne splitske srednje škole koji su u Zagreb stigli zbog posjeta Interliberu. Prema podacima iz bolnice u Klaićevoj, dvojica napadnutih mladića su hospitalizirana. Njihovo stanje je stabilno, no ostat će pod nadzorom liječnika do sutra.

Ključne riječi
Zagreb policija tučnjava

Komentara 9

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
21:35 12.11.2025.

Neki izgleda uporno od Hrvatske žele napraviti Srbiju

TH
ThSt
21:27 12.11.2025.

Izgleda da im je beton na Pujankama dobro ostetio mozgove kad napadaju ucenike iz St. Koja saka jad od navijacke grupe.

DA
darwil
21:52 12.11.2025.

Policija opet došla kada je gotovo.Jedan polivajac i dresirani pas samo da šeću trgom i to se nebi desilo kao nekada.Ali ovo liči na organizirane akcije

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja