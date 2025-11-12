Maskirani napadači u centru Zagreba nasrnuli su na maturante iz Splita?

Zagrebačka policija oglasila se nakon masovne tučnjave koja je u srijedu poslijepodne izbila na Trgu bana Jelačića, u samom središtu grada. Prema njihovim navodima, više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.- Danas, 12. studenoga oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba.

Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenim događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku - priopćili su iz PU zagrebačke.

Jutarnji list neslužbeno doznaje da su maskirani napadači navodno nasrnuli na maturantice i maturante jedne splitske srednje škole koji su u Zagreb stigli zbog posjeta Interliberu. Prema podacima iz bolnice u Klaićevoj, dvojica napadnutih mladića su hospitalizirana. Njihovo stanje je stabilno, no ostat će pod nadzorom liječnika do sutra.