'Marko je bio živčan, a kada je ušao u stan, nasrnuo je na majku. Zamračilo mi se i uopće se ne sjećam da sam imao nož...'

Marka sam poznavao 20 godina i uvijek smo bili u dobrim odnosima. Prema meni nikada nije bio nasilan. A nije bio nasilan ni prema mojoj majci. Znao sam od njega povremeno kupovati kokain, dok je majka povremeno od njega kupovala heroin. Moja majka je teško bolesna, prikovana je za krevet, 24 sata je na kisiku....Taj dan, kada se to dogodilo, trebao sam Marku pred zgradom vratiti 15 eura koliko mu je majka dugovala. Za taj je novac dan ranije od njega uzela pola grama heroina koje je mijenjala za 40 tableta metadona. Spustio sam se pred zgradu, ušao u njegov automobil, dao mu polovicu tableta. Dogovorili smo da mu drugu polovicu predam sljedeći dan. On je bio živčan. Govorio je da ga radimo majmunom. Udarao me po glavi. Tražio da idemo do stana. U tom trenutku to nisam shvaćao kao prijetnju. Kada smo ušli u zgradu i došli pred dizalo, tu me isto udarao. Kada smo ušli u stan, otišao je do kreveta moje majke. Uhvatio ju je jednom rukom, a drugom ju je tukao. Probao sam ga maknuti s mame i uhvatio sam ga za leđa. No onda mi se zamračilo i uopće se ne sjećam da sam imao nož u rukama - kazao je Dominik Škreb.

On je na zagrebačkom Županijskom sudu iznio obranu jer ga se tereti da je 10. studenog 2023. oko 12 sati u stanu u Ulici Slavenskog u Zagrebu, ubio Marka Jirotku (48). Tome je, prema optužnici, prethodio nasrtaj Jirotke na Škreba i Škrebovu teško pokretnu majku koja je ležala na krevetu kada ju je Jirotka napao. Prema optužnici, nakon što su se popeli do stana u kojem Škreb živi s majkom, te nakon što je Jirotka napao njegovu majku, Škreb je na njega nasrnuo škarama i nožem te mu je zadao više ubodnih rana, koje su bile smrtonosne. Povod sukoba koji je završio Jirotkinom smrću je bio dug od - 15 eura. I to dug koji su Škreb i njegova majka dugovali Jirotki za metadone. Opisujući u obrani što se dalje dogodilo, Škreb je kazao da je prvo čega se sjeća, nakon što mu se zamračilo je da on stoji na vratima dnevnog boravka, dok Jirotka kleči.

- Bio sam potresen i krenuo sam prema kupaonici i tamo sam popio ostatak terapije. Ne volim stresne i nasilne situacije. Vidio sam Vlatku da nešto pere u sudoperu. Kada sam je pitao što radi, odgovorila mi je da pere nož. Pitao sam je kakav nož i gdje ga je našla, a ona je pokazala prema dnevnom boravku. Spomenula je i Marka, a tada još nisam znao da je ozlijeđen. Kasnije sam vidio da je sišao s kreveta i da je kleknuo na rub, pa sam otišao u kuhinju čekati policiju - kazao je Škreb

Još je dodao da je u cijelom životu u sukobima s drugim ljudima bio svega pet puta te je pojasnio da je uvijek on bio taj koji je napadnut. Pojasnio je i da je to jutro popio 15 ml metadonske terapije, dok je od 20 ml metadona popio nakon zločina jer je, kako je kazao, bio pod stresom. Govoreći o ubijenom Jirotki, opisao ga je kao veslu i dobro raspoloženu osobu, no dodao je da je Jirotka taj dan imao čudan i sarkastičan osmijeh te da je bio agresivan. Upitan kako se osjeća i kakav odnos ima prema onom što se dogodilo, Škreb je kazao:

- Osjećam se loše, ali u jednu ruku i dobro jer sam se nakon 14 godina skinuo s metadonske terapije tijekom boravka u istražnom zatvoru. Sud je nakon što je Škreb iznio obranu, odlučio da će prije dovršenja dokaznog postupka, saslušati vještaka psihijatra koji bi trebao iskazivati o Škrebovom stanju tog dana.

Tijekom suđenja pregledane su i snimke videonadzora koji je uhvatio ono što je prethodilo ubojstvu. Na tim snimkama vidi se automobil koji se zaustavlja pred zgradom, dvojica muškaraca izlaze iz vozila, jedna je niži, drugi viši. Prilaze ulazu u zgradu, viši muškarac pokušava ući. No vrata su zaključana, pa niži zvoni na portafon. U jednom trenutku, viši mu muškarac prilazi, hvata ga objema rukama za vrat, pribija na zid. Niži muškarac ne reagira, a viši ga nakon nekoliko sekundi pušta. Vrata zgrade se otvaraju i njih dvojica ulaze u zgradu. Nakon taga na snimkama videonadzora unutar zgrade vidi se da Jirotka, jer je on taj viši muškarac, gura Škreba po stubištu, da bi na njega ponovo nasrnuo dok su čekali dizalo. Pljusnuo ga je, ponovo ga je uhvatio za vrat, simulirao da mu dijeli boksačke udarce, a čak je pokušao izvesti i jedan kružni udarac nogom. Nakon što su ušli u dizalo, Jirotka iz kutije cigareta vadi neki paketić umotan u bijeli papir, pokazuje ga Škrebu, zatim vraća u kutiju. Cijelo to vrijeme Škreb stoji mirno dok mu Jirotka nešto govori, a onda njih dvojica izlaze iz dizala te ulaze u stan, u kojem je Jirotka malo kasnije ubijen. Tijekom istrage je svjedočila i Škrebova majka koja je tada opisala što se dogodilo.

- Dominik je taj dan sišao kako bi Jirotki vratio dug od 30 eura. Znam da nije imao cijeli iznos već pola. Moj sin i ja smo dugogodišnji liječeni ovisnici na metadonskoj terapiji. Ja nisam u recidivu jer se redovito kontroliram, a znam da je i Jirotka liječeni ovisnik. On i ja smo se taj dan, prije tog događaja čuli telefonom. Ne znam tko je koga zvao, a Marko je rekao da će doći po tablete metadona. Rekla sam da imam 20 tableta i njima sam trebala vratiti dug. Kako sam slabo pokretna, molila sam Dominika da siđe i preda mu tablete. Dominik se relativno brzo vratio, a kada je došao bio je sav raščupan i crven. Vidjela sam nekog muškaraca s njim, koji je bio krupan i visok. Nisam prepoznala Marka, a taj mi je muškarac izgledao kao utvara. Dominik je krenuo prema svom kompjuteru, čula sam da su vrata lupnula, a taj visoki muškarac se svom težinom bacio na mene te me je počeo udarati po glavi i tijelu. Psovao je i vikao, no ne znam što. Ne znam ni koliko je to trajalo, a onda ga je netko maknuo. Vjerojatno Dominik i Vanja. Samo ubojstvo nisam vidjela, no vidjela sam da Marko prvo leži na krevetu, a onda na podu. Sjećam se da je potrgao zavjesu, no nisam vidjela ni tragove krvi ni nož. Žao mi je mog sina, ali i Marka kojeg sam godinama poznavala. Marko je često bio dobar prema meni, no ponekad je iz čista mira postao agresivan, a znam i da je imao dijagnosticiran poremećaj ličnosti - iskazivala je Snježana Škreb.

