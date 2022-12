Sve završilo na sudu: Marko (32) urinirao u parku, a zatekli su ga policajci

Muškarac Marko (32) remetio je javni red i mir tako da je 27. kolovoza u 2.35 sati zatečen kako urinira unutar parka Stara Trešnjevka u Zagrebu. Nakon druženja s prijateljima u kafiću, u parku je obavio malu nuždu, a zatekli su ga policajci. Cijeli je slučaj završio na sudu.

- Priznajem da sam pišao u žbunju parka za pse, ali nije bilo građana oko mene koji bi me vidjeli, kako tvrdi policija. Vraćao sam se s nogometa, pa se zadržao s prijateljima i popio par piva, i da ne vozim krenuo sam pješke kući. Putem sam, eto morao obaviti malu nuždu - branio se pred sutkinjom, prenosi Danica.

Policija je protiv njega izdala prekršajni nalog s novčanom kaznom, no on je uložio prigovor pa je sve završilo na sudu. Proglašen je krivim jer je “urinirao unutar parka, dakle što je na javnom mjestu vrijeđao moralne osjećaje građana”. Počinio je prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira za što je zapriječena kazna od 50 do 200 njemačkih maraka ili do 30 dana zatvora. Sutkinja mu je izrekla opomenu te ga nije novčano kaznila. Ipak, on mora platiti 300 kuna troškova prekršajnog postupka.

- Sud je vodio računa o postupanju okrivljenika, njegovoj krivnji i prouzročenoj posljedici te je olakotnim cijenio dosadašnju prekršajnu nekažnjavanost i iskreno priznanje. Stoga je, prema ocjeni suda, opomena primjerena počinjenom prekršaju i stupnju odgovornosti počinitelja, smatrajući da će se svrha postići i ovakvom vrstom prijekora - naglasila je sutkinja u nepravomoćnoj presudi.

Na presudu prekršajne sutkinje, 32-godišnjak, zaposlen kao inženjer, može se žaliti u roku od osam dana nakon što dobije pisanu presudu.