'Najbolji način za ostvarivanje Zuckerbergove ambicije postao je odlazak'

Veliki naivac ili zločesti vuk? Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg u svojoj 33. godini suočen je s najvećom krizom u povijesti svoje društvene mreže iz čega se pokušava spasiti nizom isprika i obećanja, no time zasad ne uspijeva stišati kritike.

Facebook je "stvoren kako bi približio ljude", hvalio se još u siječnju mladi milijarder koji je tvrtku osnovao prije 14 godina. Danas kritičari napadaju društvenu mrežu i njezinog šefa jer je britanska tvrtka Cambridge Analytica s Facebooka prikupila podatke o 50 milijuna korisnika koje je potom koristila za političke kampanje. Nakon nekoliko dana šutnje, što je također naišlo na negodovanje, Mark Zuckerberg se u srijedu napokon ispričao. "Ovo je bilo veoma ozbiljno kršenje povjerenja i jako mi je žao", poručio je.

Facebook broji više od dvije milijarde korisnika i još je prošlog je tjedna na burzi vrijedio više od 500 milijardi dolara. Do petka su mu dionice pale za 10 posto. A problemi tek počinju.

Djeluje obezglavljeno

Mladi crvenokosi milijarder dječjeg lica proteklih je mjeseci već priznavao pogreške. Facebook je optužen da pomaže širenju lažnih vijesti, prijeti demokratskom poretku i kod korisnika stvara ovisnost. Zuckerberg kroz te rasprave, obećanja i isprike "djeluje kao dečko koji ne zna kamo ide", smatra analitičar Bob Enderle. Kao stvoritelj Facebookovog uspjeha koji odbija prepustiti i djelić svoje moći, Zuckerberg je utjelovljenje svoje tvrtke, ali time i prima sve udarce na njezin račun. Posljednji primjer je nedavno izdanje časopisa Wired na kojemu je prikazan u modricama. "Pokrenuo sam Facebook i, na kraju krajeva, odgovoran sam za ono što se dogodi", rekao je u srijedu, izloživši se još više kritikama analitičara, stručnjaka i dužnosnika.

Zuckerberga, koji iako vrijedi više od 70 milijardi dolara i dalje nosi obične majice i traperice, časopis Wired optužuje da "nije uspio riješiti temeljne probleme". Zamjera mu se i da je prekasno reagirao i mislio da sve može popraviti posve sam.

Kreacija mu se otrgnula iz ruku

Bivšem studentu s Harvada koji je u računalnom svijetu od 11 godine kao bumerang se vratio imidž neiskusnog i pomalo arogantnog poduzetnika kojeg se tek nedavno riješio. "Ponovno se pokazalo njegovo neiskustvo", rekao je Enderle i tvrdi da je Zuckerberg trebao prihvatiti pomoć kako bi bolje upravljao takvim krizama. "Više nije junak kakvim su ga mnogi prije smatrali, njegov ugled i imidž jako su se srozali", dodaje analitičar i zaključuje kako bi "u slučaju da je Facebook tradicionalna tvrtka …Zuckerberg davno bio prošlost”.

"Mislim da je iskren i da je stvarno motiviran svojom proklamiranom željom o približavanju ljudi, no vjerojatno je sve frustriraniji neželjenim posljedicama svoje naivne ambicije”, piše autor i novinar Devin Coldewey u magazine TechCrunch. "Mislim da smo došli do točke kad mu je najbolji način za ostvarivanje svoje ambicije postao odlazak”. Mnogima se čini da se Facebook otrgnuo iz ruku vlastita stvoritelja koji ga je pokrenuo veoma mlad, zamislivši ga kao online verziju sveučilišnog godišnjaka prije no što je otkrio magičnu formulu koja ga je učinila bogatim – osobne podatke korisnika. Taj iznimno uspješan ekonomski model privukao je moćan svijet marketinške industrije silno željne efikasnijeg dosega do svojih ciljanih skupina. No model je lomljiv jer se temelji na povjerenju korisnika, a ono je sad na niskim granama što pokazuje i značajan pad burzovne vrijednosti i odražava nemir investitora.