Marijana Grbeša o Milanovićevoj komunikaciji: Možemo bi moglo profitirati na tome

Eksplozivne političke objave na Facebooku, satirične fotomontaže političkih suparnika, privlačenje pažnje birača s vidima na društvenim mrežama, hrvatska politika itekako koristi sve prednosti moderne tehnologije. Kakva je njihova komunikacija u kontekstu iznenađenja koji im je priredio predsjednik Zoran Milanović, hoće li se njegova komunikacija 'ispuhati' i što znači Treća republika, komentirala je Večernjakova politička analitičarka Marijana Grbeša u emisiji Večernjeg TV-a kod novinarke Petre Balije.

"Teško je pričati o komunikaciji političkih aktera u uobičajenom smislu političke kampanje s obzirom na to da se atmosfera poprilično usijala zbog istupa aktualnog predsjednika. Sad je većina komunikacije usmjerena na to što u drugi plan baca neke stvari koje bi trebale biti, a to je ono za što se stranke zalažu", smatra ugledna stručnjakinja navodeći kako fokus nije na programima i na tome za što se stranke zalažu.

"Kad se pojave karizmatični kauboji poput Zorana Milanovića, obično je fokus na takvim ljudima i onda oni preuzmu javni diskurs, što je dobro za njih, ali u konačnici nije dobro za birače. Politika se tad pretvara u kauč-zabavu i odvlači pažnju s bitnih stvari".

Upitana tko je dobar u komunikaciji na društvenim mrežama, Grbeša je istaknula kako je dobar Možemo na TikToku, Most pogotovo zastupnik Marina Miletića i to na svim kanalima. Komentirajući druge stranke, navela je kako je HDZ dosta aktivan te su u posljednje vrijeme se okrenuli satiri dok je SDP "pokušao nešto i oni su se probudili ovim Milanovićevim istupom".

"Tu je komunikacija i samog predsjednika, koji je sam svoj Facebook jahač i on voli Facebook kao kanal. Njegove simbolične i dosta zanimljive poruke plasirao na Facebooku", rekla je Grbeša i objasnila kako su mu pomogle te poruke jer je on normalizirao takvu komunikaciju. Milanovićevu komunikaciju su preuzeli njegovi kolege iz SDP-a, no stručnjakinja smatra kako kod njih to izgleda umjetnije.

'Možemo bi moglo profitirati'

Grbeša vjeruje kako će Milanovićev stil nastaviti dominirati u javnom diskursu ako on nastavi sudjelovati u ovoj predizbornoj utrci, te je pitanje kako će druge stranke i političari reagirati na to.

Na pitanje novinarke Petre Balije hoće li Milanović mijenjati diskurs, sveučilišna profesorica uvjerena je kako neće mijenjati stil tijekom parlamentarnih izbora. "Puno je veće pitanje kako će se drugi postaviti prema tome. Taj njegov diskurs je razlog zašto su se s koalicijom pozdravili IDS, Fokus. Radnička fronta iz drugih razloga. Nekima je taj diskurs prihvatljiv, mobilizirajući u ovom trenutku apatije biračima ljevice. No kako će se stvari odvijati, taj način komunikacije neće odgovarati dijelu birača. Mislim da bi Možemo mogao na tome profitirati koji se opredijelio da ostane na svojoj agendi."

Društvene mreže preplavljene su s duhovitim fotomontažama Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Grbeša misli kako će to postati standard, te je manipulacija videom i fotografijama postalo nešto specifično za ovo vrijeme. HDZ-ov slogan opisuje kao praznog označitelja koji je kao takav općenit, te smatra kako će HDZ u svojoj kampanji igrati na "karti stabilnosti u nasuprot kaosu s druge strane. "

"MIlanovićeve reference na pop kulturu dobro rezoniraju kod mladih. Uvrede, pa čak i davanje nadimaka...u suštini je jedan vulgarizirajući način komunikacije, ali u vremenu ekonomije pažnje on je dobiva. I on to zna. On je takav tip i on to dobro koristi, ali pitanje je što to znači za javni diskurs. Tim primjerom su se poveli i neki kolege iz Sabora. Daje energiju političkoj komunikaciji, ali to nije dobro".

Na pitanje što je Treća republika, Grbeša je kazala: "To je isto prazni označitelj. Nije se on toga prvi dosjetio. Imamo stranku kojoj je to u sloganu. To je stranka gospodina Vanđelić. Znači ta republika, imali smo to kod Josipovića. To je prazni označitelj, neće se građani s time poistovjetiti. Prije će se poistovjetiti s referencama pjesama ili iz filmova, kojima je Milanović skon. Njegov pop kulturni moment dobro rezoniraju s mladima."

Grbeša se pita koliko će se održati taj mobilizacijski šok jer su dva tjedna istovremeno i duga i kratka. Smatra kako bi se to moglo ispuhati. "Kampanja će biti intenzivna. Oni koji su se odmaknuli morat će se nametnuti. Oni koji su s Milanovićem...On je zahtjevan za prožvakati, puno ga je. Zgrabio je teren. Usporedit ću ga s Trumpom. Kad je Trump ušao u utrku, pažnja medija je bila na njemu. Mislim da će se on nametati, a oni koji su ušli s njime će biti u njegovoj sjeni. Pitanje je koliko je to oportuno. Mislim da će kampanja na društvenim mrežama biti intenzivna."

VIDEO: Kako je govorio Zoran Milanović o ponašanju predsjednika države