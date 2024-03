Plenković o Milanoviću: 'Ne percipiram ga uopće. Tragedija je za SDP to što on radi'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u utorak, 19. ožujka, na svečanosti otvorenja Nacionalnog laboratorija za gensko profiliranje tumora u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Potom je sudjelovao na svečanosti obilježavanja završetka radova na obnovi Agronomskog fakulteta, nakon čega je obišao radove na zgradi Hrvatskog športskog muzeja.

Nakon obilaska radova na zgradi Hrvatskog športskog muzeja Plenković je dao izjave za medije, čiji ste tekstualni prijenos mogli pratiti na portalu Večernjeg lista. Novinari su premijera odmah pitali za Ustavni sud, koji je u ponedjeljak donio zaključak da predsjednik Zoran Milanović, koji je prošlog petka najavio svoju kandidaturu na SDP-ovoj listi, ne može biti kandidat na parlamentarnim izborima dok je na dužnosti predsjednika Republike niti istican kao kandidat za premijera. "Mi radimo svoje, a o svemu drugome će brinuti DIP i Ustavni sud", poručio je Plenković.

Komentirao je i činjenicu da su se iz koalicije s SDP-om već povukle neke stranke. "Logično je to. Onaj koji zna raditi s partnerima, zna jednu ključnu stvar, a to je da se o ovakvim ključnim, velikim odlukama treba s partnerima konzultirati. Ovi ljudi su vidjeli što se zbiva pa su se pametno maknuli. To nas ne čudi, to je također očekivano, kao i odluka Ustavnog suda", rekao je.

"Ne percipiram ga uopće. Tragedija je za SDP to što on radi", kazao je Plenković na upit novinara percipira li Milanovića kao glavnog protukandidata. Upitan je i o potencijalnim debatama s Milanovićem, na što je kratko rekao da ne debatira s onima koji nisu kandidati na izborima. "S onim tko nije kandidat, neću se sučeliti."

Još se jednom osvrnuo na stranke koje su izašle iz velike koalicije na desnici, odnosno na IDS i Fokus. Upitan je jesu li oni potencijalni partneri HDZ-a. "HDZ je čvrsto na desnom centru. Skupljamo sve razumne, konstruktivne političke stranke koje s nama dijele vrijednosti. Tako smo ostvarili i brojne rezultate i ti rezultati se vide", poručio je, nakon čega je počeo nizati postignuća svoje Vlade. "Svi oni koji se žele tome priključiti, a nisu nisu isključivi, sigurno u nekoj perspektivi, ako pokažu interes, mogu biti partneri", dodao je. Novinare je potom zanimalo i odnosi li se to i na Domovinski pokret. "Ne, oni ne spadaju u ove nabrojane. Oni su imali velike šanse prije četiri godine pa ste vidjeli što su napravili", kazao je.

Nije želio komentirati opciju poništenja izbornog procesa. "U okviru zakona mi smo u fazi da svi koji su zainteresirani izaći na izbore za Sabor imaju rok do idućeg petka predati liste i potpise, a nakon toga ćemo vidjeti. DIP sve kontrolira, kao i Ustavni sud, a ne mi kao stranka", poručio je.

Iznova je potom spomenuo izazove u kojima je radila HDZ-ova Vlada, a podsjetio je i na osmi paket pomoći građanima. "Pomogli smo nezaposlenima, hrvatskim braniteljima, onima koji primaju dječji doplatak, osobama s invaliditetom...", niže Plenković. "Takve stvari su bitne. Ovo drugo su trivijalnosti i svatko se mora ponašati sukladno zakonu", kazao je Plenković koji je potom pozvao građane "da podrže one koji su ozbiljni, a ne one koji su neozbiljni".

Bi li SDP mogao namjerno inscenirati poništenje izbornog procesa? "Mi smo pobijedili Milanovića 2016., pobijedili smo Bernardića 2020., Grbin se nije usudio doći na utakmicu 2024., ovaj se želi vratiti, izgubit će. To vam je rezime. Ovo je svojevrsni očajnički pokušaj lijeve oporbe i ranije su pokazali u kojem smjeru će ići, to je kaos, agresija, divljaštvo, primitivizam. Milanović je rodonačelnik toga, a onda ovi mali to prepisuju. I tu su razlike između nas i njih. Razlike su toliko velike da ne znam kome bi palo na pamet vratiti se u vremena nikakvih uspjeha njihove vlade u razdoblju od 2011. do 2015. u usporedbi s onim što sve mi činimo", odgovorio je Plenković na još jedno novinarsko pitanje.

Osvrnuo se i na kritike da HDZ koristi lažne profile iz Vijetnama, tzv. botove na društvenim mrežama. "Ne bavim se time. Sigurno ne plaćamo nikog", jasno je poručio.

