'Grabar-Kitarović će imati bolju startnu poziciju, a Škoro je rasturio na društvenim mrežama'

U studiju Večernjeg lista marketinški stručnjak Marijan Palić i sociolog Dragan Bagić kometiraju predsjedničke izbore.

Analiziraju aktivnosti kandidata na društvenim mrežama u kampanji i tijekom izborne noći.

- Škoro je uspio u svom biračkom tijelu okupiti dvije skupine birača. Jedna su klasični birači desnice i desnog centra koji su nezadovoljni vlasti, a prikupio je i protesne birače. To vidimo prema Kolakušiću i Pernaru koji su zajedno prikupili oko samo sedam posto glasova. Oni su podbacili pa je dio protestnih birača glasao vjerojatno za Škoru. To je dovelo do toga da se Škoro približio Milanoviću i Grabar Kitarović - kazao je Bagić te dodao:

- Rezultati pokazuju kako su glasači dali lošu ocjenu vladavini Kolinde Grabar-Kitrarović. A čak i ako pobijedi morat će se dobro zamisliti. Ona kreće s bolje startne pozicije od Milanovića u drugi krug gledajući biračko tijelo. No, otežat će joj to što se zapravo provukla u drugi krug te je izgubila dio potpore, a to je za Milanovića bolji psihološki moment.

Kandidati su najviše obraćali pažnju na Facebook i Google oglašavanje kad je riječ o kampanji, tvrdi Palić.

- Milanović je najviše potrošio, 38.000 eura, Grabar-Kitarović 31.000, a Škoro 11.000 eura na digital što pokazuje koliko je zapravo Škoro napravio dobar posao u interakciji s glasačima. On je imao samo 116 tisuća fanova, a imao je čak 1,100.000 nekakvih interakcija s fanovima u posljednjih tjedan dana. Grabar-Kitarović ima čak 735 tisuća fanova, a imala je samo 375,000 interakcija. Dakle Škoro je totalno izdominirao na Facebooku, a najviše se oslanjao na videe. Imao je gotovo dva i pol milijuna pregleda videa dok su Grabar- Kitarović, Milanović i Kolakušić zajedno imali nešto manje od milijun i pol pregleda videa - kazao je Palić te dodao:

- Milanović je ciljao na Zagreb i mlađe biače dok je Škoro ciljao također Zagreb, ali i Slavoniju koja mu je u konačnici dala najviše glasova.

Bagić je dodao kako u drugom krugu očekuje kompletnu drugačiju priču.

- Naravno, da su HDZ-ovci već počeli pozivati Škorine glasače da daju potporu Kolindi Grabar-Kitarović.

Dodao je kako je prijašnji uspjeh Ivana Vilibora Sinčića doveo do toga da danas imamo mnogo predsjedničkih kanidata. A zanimljiva je i visoka potpora Škori u inozemstvu.

- Zapravo je enigma što će biti sa Škorom nakon ovih izbora. On može biti i ključna figura desnice, pokazao je to ovim rezultatima. Dosad je desnica pokazala da nema kapacitet za jedinstvo i dogovor. Ovo je sad novi test, ali dosadašnji projekti nisu bili uspješni.

Na glasače su svakako utjecala i pojavljivanja na internetu

- Grabar-Kitarović imala je čak 99 milijuna pojavljivanja u odnosu na Škorinih 30 milijuna. To je sigurno utjecalo. Škoro je pokušao doprijeti i do mlađih glasača, kazao je Palić.

- Rekao bih čak da je Grabar-Kitarović to odmoglo zbog brojnih gafova. A Škoro, iako je pokušao dobiti naklonost mlađih generacija, čini mi se da mu to nije uspjelo - naglasio je Bagić.