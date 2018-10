Marić: Želimo i dalje porezno rasterećivati rad

Podravka će povisiti plaće, ali za bitnije povišenje treba nam pomoć države

Davor Doko, član uprave za financije Podravke, iznio je pozitivne rezultate dosadašnjeg tijeka porezne reforme, a jedan od najvećih je pad kamatnih stopa po kojima se poduzeća zadužuju. Problem su negativni migracijski trendovi koji nisu karakteristični samo za Hrvatsku nego i za ostale zemlje i nove članice EU. Odlaskom radnika tvrtke dugoročno gube vjerne klijente i sve teže pronalaze proizvodnu radnu snagu.

– Razvijene zemlje EU nude veće plaće hrvatskim radnicima. Jedini način na koji se možemo boriti protiv toga je povećanje plaća u Hrvatskoj, a to mogu napraviti samo snažne tvrtke. Podravka je jedna od njih i odlučili smo iduće godine značajnije povećati plaće radnika. No, svi znamo da to nije dovoljno i da za brže i značajnije povećanje plaća trebamo pomoć države – istaknuo je Doko i iznio nekoliko konkretnih prijedloga, ne samo Podravke. Najvažniji je smanjenje više stope poreza na dohodak s 24 na 14 posto, što bi donijelo veće plaće hrvatskim radnicima i utjecalo na odluke o ostanku u Hrvatskoj. Spusti li se na 14 posto, radnik u Podravci imao bi 300 kuna veću mjesečnu plaću. Druga je mjera neoporezivanje dodatka za prehranu radnika. Pravo na topli obrok je znak višeg standarda i veće brige za zdravlje radnika.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

– U Podravci godišnje ulažemo 13 milijuna kuna u topli obrok radnika, od čega šest milijuna kuna ide državi jer oporezuje topli obrok. To destimulira poslodavce da nude tople obroke radnicima. Ako država oslobodi tih šest milijuna kuna, obećavamo da ćemo ih uložiti u povećanje plaća radnicima – rekao je D. Doko. Predlaže se i neoporezivanje naknade za smještaj preseljenih radnika te sniženje poreznog opterećenja na dodjele dionica radnicima.

– Imamo tvornicu u Rovinju koja ima kroničan nedostatak radne snage. Početkom godine napravili smo nacionalnu kampanju i pozvali radnike iz cijele Hrvatske da dođu raditi, ponudivši im uz korektne plaće i plaćeni smještaj. U ovom trenutku za taj smještaj plaćamo poreze, što dodatno pritišće profitabilnost industrije – pojasnio je Doko. Dodjela dionica zaposlenicima je jedan od načina kojima se može potaknuti zaposlenike, prvenstveno ključne, da što dulje ostanu u poduzeću. To je u razvijenim zemljama dosta rašireno, no ne i u Hrvatskoj.