Maras šefu HRT-a: Bačiću, vi ste klasični produkt loše vlasti i kad ta vlast ode, i vi ćete otići

Preneseni gubitak koji je u 2016. iznosio 587 milijuna, u 2017. smanjen je na 549 milijuna, a u 2018. na 440 milijuna. Kreditna zaduženost od početnih 350 milijuna kuna smanjena na 157 milijuna kuna. U 2016. povećane su obveze prema bankama za 26 milijuna kuna što je iskorišteno za smanjenje kratkotrajne zaduženosti, a skraćenja su kašnjenja u podmirenju obveza. U 2017. uspostavljena je stabilna upravljačka struktura čime su osigurani uvjeti za daljnji razvoj te zaustavljen negativni trend u programskom i poslovnom segmentu.

Rezultat poslovanja u toj godini iznosio je 100 milijuna kuna, što je 46% više od planiranog, uz prihod od 1,389 milijarde kuna. Tada se poboljšala likvidnost, dok je zaduženost prema bankama smanjena za 78,2 milijuna. U 2018. povećana je dobit i smanjena kreditna zaduženost. HRT je tad ostvario dobit od 81,3 milijuna kuna i prihod od 1,38 milijardu kuna. Sve je ovo danas u Saboru naveo glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić podnoseći pred zastupnicima izvješća o poslovanju za 2016., 2017. i 2018.. Neki su zastupnici to, da se 2020. podnose izvješća stara četiri godine, odmah nazvali bizarnim.

– Naša je vlastita sramota što sad razgovaramo o izvješćima od 2016. do 2018. Danas o tome govoriti potpuni je promašaj. Sramota. Kao da razgovaramo o povijesnim događanjima – kazao je najprije GLAS-ov Goran Beus Richembergh potom se dohvativši HTV-ova programa.

– Serijom “General” 10 milijuna kuna bacilo se u vjetar. Scenarij te serije toliko je primitivno jadan da iz njega i nije mogla proizaći dobra serija, a za taj se novac moglo proizvesti čudo. Srce programa treba biti Informativni program, no ako ga ne znate raditi kako treba, onda ga ukinite. Kaskate, nije se dogodio nijedan slučaj koruptivne afere koji ste vi otkrili. Nijedan slučaj nije otkrio HRT. Štoviše, u taj vlak ne uskoče ni dan kasnije već čekate kako će se priča dalje razviti, kako će drugi mediji to pratiti, pa tek onda uskače HRT i lešinari na tuđim zaslugama. Toliko novca imati na raspolaganju, a tako malo kvalitetnog programa proizvoditi, skandalozno je. Usto, mnoge ste vlastite novinare tužili, začepili im usta – nimalo ne štedeći šefa HRT-a nizao je Beus Richembergh. I SDP-ov Saša Đujić dotakao se serije “General”.

– Tko će odgovarati za taj promašaj? Na što trošite novac? – zanimalo je Đujića.

U kritičnom je tonu nastavio i Mostov Nikola Grmoja.

– Sad za oporbu nema mjesta u programu HTV-a, osim za najveću oporbenu stranku. Koju je to aferu, posebno onu vezanu uz korupciju, ili problem u društvu HRT otvorio? Otvaraju ih neki drugi pa ih vi sa zakašnjenjem pratite. Najveći problem je što niste dovoljno ažurni. Imate najbolju opremu, ali se to ne vidi. Privatne televizije u svemu vas stižu, bolje su od vas. Često u serije i filmove ulažete ogromna sredstva, čak i 95% sredstava, a onda nakon sedam godina gubite prava na te iste serije i filmove pa ako ih želite opet prikazivati morate ih kupiti. Zanima me još nešto pa sam tražio da Saboru dostavite analizu pojavljivanja predstavnika Vlade, vlasti i oporbe u programu kao i određenih analitičara jer nema dana da nisam vidio Ivicu Relkovića i Peru Maldinija u programu HRT-a. Oni su postali dvorski komentatori, oni odrađuju zadatke. Zabrinjava da nema vaše svijesti da je na HRT-u potrebno stvari mijenjati – kazao je Grmoja. Nadopunila ga je stranačka kolegica Ines Strenja ustvrdivši također da HTV stalno kaska za ostalim medijima, da je Informativni program u službi politike koja je na vlasti te je zapitala zašto na HTV-u ima toliko emisija iz vanjske produkcije koje, usto, obiluju reklamama.

– HRT je javna televizija samo po jednoj činjenici, da je javnost plaća. I to je sve. Ni po čemu drugom nije više javna televizija. K tome, svi je plaćamo, a nitko je ne gleda. I zato kraj ovako jezivog programa govoriti i tražiti još i eventualno povišenje RTV pristojbe uvreda je inteligencije. A nedavno je jedna njemačka novinarka bila na HRT-u i u svojoj je reportaži navela da je HRT zastrašujući primjer u što se može pretvoriti javni servis. Ostala je šokirana načinom rada na HRT-u i cenzurom koja tamo vlada. Navela je da na HRT-u nema koordinacije, da se novinare demotivira da istražuju afere. Pa afere vezane uz 14 ministara iz ove Vlade koji su smijenjeni otkrili su drugi mediji, HRT nijednu. Zato su urednici na HRT-u opsjednuti vremenom i religijskim procesijama. A što je sa serijom Hrvoja Klasića o NDH? Izmišljaju se razlozi da se ta serija ne emitira. Nema šanse da se na HRT-u kaže neka povijesna istina, ali zato Igor Vukić može promovirati svoju knjigu na istu temu. HTV od Plenkovića radi kult ličnosti što i samom Plenkoviću ovih dana zamjeraju u vlastitoj stranci. HRT je tužno svjedočanstvo o tome do kuda se može srozati novinarstvo i javno servis – poručio je SDP-ov Nenad Stazić čelniku HRT-a.

HDZ-ov Goran Marić ipak je podsjetio da su na HRT-u dugoročne obveze prepolovljenje, a da su troškovi i dugovi bankama smanjeni.

– No, potraživanja, oglašivači duguju HRT-u, a tko ne plaća ne može funkcionirati – poručio je Marić.

– Znate li kako mi znamo da idu političke promjene? Po uređivačkoj politici HRT-a – u jednoj je rečenici sve o tome što misli o načinu uređivanja Informativnog programa HTV-a kazala GLAS-ova Anka Mrak Taritaš. SDP-ov Gordan Maras svoje je izlaganje popratio i porukom koja je stajala ispred njega “Nema dvojbe, bez RTV pristojbe”.

– Bačiću, vi ste klasični produkt loše vlasti i kad ta vlast ode, i vi ćete otići. Vjerujte, vrlo brzo tome će doći kraj. A što se tiče serije “General”, Antun Vrdoljak je svojevremeno snimio odličan film “U gori raste zelen bor”. Pa se sad pitam, zašto je Vrdoljak napravio super partizanski film, a očajan onaj o Domovinskom ratu? Meni je to sumnjivo. Je li u pitanju neka zavjera? – u svom je stilu Maras dolijevao ulje na vatru.

No, tijekom višesatne rasprave o HRT-u umalo je došlo i do fizičkog nasrtaja. Naime, zastupnik Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željko Glasnović izvrijeđao je HSS-ovog Željka Lenarta nazivajući ga “majmunom” i “gnjidom”’, pa je morala reagirati i saborska straža jer je verbalni napad prijetio prelaskom u fizički sukob.

Dok je Glasnović pitao zašto se dosad nije napravio “spisak crvenih direktora” poduzeća iz bivšeg sistema, što je s porijeklom imovine “bivših SKOJ-evaca, gdje je ona otišla i tko ju je podijelio“, što je s dosjeima bivših Udbaša koji i danas sjede u Saboru te da su neke HTV-ove emisije ispovjedaonica za “crvene kmere”, iz klupa mu se obratio HSS-ov Željko Lenart. No, Glasnović je na to reagirao obraćajući se s govornice Lenartu: “Ti si jedan prevrtljivi kameleon. Ti si za mene jedna gnjida”. Potom je prišao Lenartu, unio mu se u lice vrijeđajući ga: “Majmune jedan”. Zbog toga je Glasnović zaradio opomenu, a mogući sukob spriječio je Miro Bulj stavši ispred Glasnovića, kao i saborska straža koju je pozvao predsjedavajući Furio Radin kazavši Glasnoviću: “Nismo u Legiji stranaca, ovo je Sabor”.

Na ovakvo Glasnovićevo ponašanje na Twitteru je reagirao HSS osuđujući napad na svog zastupnika, dodavši da ih takav primitivni ispad Željka Glasnovića ne čudi.

– Na isti ili sličan način on se svakodnevno odnosi prema kolegicama i kolegama, kao i prema maloljetnim učenicama i učenicima koji dolaze u posjet u Sabor – napisaše HSS-ovci.

