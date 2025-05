Mandat od 36 godina: Ovaj gradonačelnik 'osvojio' devete uzastopne izbore

Na iznimnoj političkoj karijeri Darija Vasilića koji je osvojio deveti mandat na mjestu gradonačelnika Krka, mnogi bi mogli puno toga naučiti. Ako ne znate kako dobiti, ali i zadržati povjerenje svojih sumještana čak 32 godine – reći će vam ovaj diplomirani matematičar i informatičar! Početkom 1990-ih zaposlio se u osnovnoj školi kao nastavnik matematike i informatike, a političku karijeru započinje na lokalnim izborima 1993. kada je izabran za vijećnika u Gradskom vijeću Grada Krka gdje ga većina iste godine izabire za gradonačelnika Krka i tada s 26 godina postaje najmlađi gradonačelnik u Hrvatskoj. Danas, 32 godine kasnije, najdugovječniji je gradonačelnik u Hrvatskoj koji na izborima dobiva povjerenje više od 80 posto birača, pa i ne zna za drugi krug izbora. Koja je njegova tajna, postoji li neka formula, čime "kupuje" naklonost sumještana, što im nudi da ga stalno biraju kao svog lidera i osobu od povjerenja.

– U svim tim mandatima na čelu grada, važno je ostati normalan, dostupan građanima, živjeti sa svojim ljudima i rješavati njihove probleme, živjeti bez privilegija. Sigurno bi bilo boljih gradonačelnika od mene, ali treba izaći iz zone komfora i kandidirati se, a od onih koji su se kandidirali, građani su ocijenili da sam bolji i poklonili mi svoje povjerenje. Potvrdom mandata svake četiri godine, pokazujem da ih nisam razočarao, a to nije lako. Stara je mudra izreka "daj čovjeku vlast, da vidiš kakav je". Ako i nakon pobjede na izborima ostanete isti, jednostavni, pristupačni, normalni i ako živite s problemima grada i ljudima koji uz vas žive, to je ključ uspjeha i velika prilika za osvajanje sljedećeg mandata – priča nam prvi čovjek Krka. Darija, kažu nam mnogi, rijetko možete vidjeti namrštenog, češće nasmijanog, a simpatičan je bio i njegov angažman u spotu sina tiktokera, nadarenog glazbenika Frana Vasilića. Prvi čovjek Krka očito ima vještine i osobnost zbog kojih ga sumještani smatraju vjerodostojnim političarem.

– U malim gradovima, a Krk sa 7000 stanovnika spada u tu kategoriju, skoro svi stanovnici se osobno poznaju, ocjenjuju vas po obiteljskom nasljeđu u više generacija. Dobra obitelj je temeljni uvjet za podršku, a na nju se nadovezuju vjerodostojnost, dosljednost u ispunjavanju najavljenih programa i projekata. Rekao bih da je međusobno povjerenje i uvažavanje uz stvaranje dobre, produktivne atmosfere u kojoj svi pridonosimo podizanju kvalitete života u gradu, ključno za uspjeh zajednice, a tada i njezina gradonačelnika – kažem nam sugovornik. Ipak, dobiti povjerenje birača devedesetih godina i danas, dodaje, nikako nije isto. Tada je to bilo neusporedivo teže i zahtjevnije. Prvi izbori za lokalnu samoupravu održali su se 1993. godine, u ratnim okolnostima u kojim je obrana Hrvatske bila najveći prioritet, a puno je mladih ljudi s otoka Krka sudjelovalo u ratu, dok je Krk, prisjeća se Vasilić, bio dom brojnih prognanika i izbjeglica. Tada je bilo važno, dodaje, našim vojnicima osigurati logistiku i organizirati grad da svi naši stanovnici imaju osnovne uvjete za život, ali jednako je bilo važno pokrenuti obnovu turističke infrastrukture, kako bi osigurali financiranje proračunskih obaveza turističkim prihodima. Nakon tih godina, dolaskom na mjesto gradonačelnika, trebalo se posvetiti razvoju Krka i izazovi i problemi s kojima se susretao, kaže, bili su potpuno drukčiji.

Trebalo je promišljati o budućnosti, transformirati grad. U tome je uspio u tolikoj mjeri da je danas Krk u mnogo čemu lider. Zapravo je popis poveći, kaže nam sugovornik; izgrađena komunalna infrastruktura, na otoku Krku, spada u red najrazvijenijih komunalnih sustava u Hrvatskoj. Vodoopskrba ima 100% pokrivenost svih naselja, gubici u vodovodu su na razini od 10%, što je pet puta bolje od hrvatskog prosjeka, sustav odvodnje otpadnih voda je u cijelosti izgrađen, s dva stupnja pročišćavanja, gospodarimo otpadom na način da 60% otpada odvojimo i prodamo kao sekundarnu sirovinu, javni objekti su energetski učinkoviti, javna rasvjeta je u cijelosti na led lampama, komunalne službe koriste elektroskutere i automobile, dovršili smo izgradnju 12.000 optičkih priključaka u selima, gdje telekomunikacijski operatori nemaju komercijalni interes graditi infrastrukturu. Poticali smo obiteljska poljoprivredna gospodarstva, razvoj sela, turizma na selu, zaštitu proizvoda i njihova geografskog porijekla i zaštita izvornosti, pa tako imamo zaštićeni krčki pršut i zaštićeno krčko maslinovo ulje. Djeci i mladima osigurali smo kroz vrtiće i škole, glazbene škole, kroz udruge u sportu i kulturi puno dodatnih sadržaja i nadstandarde koje osnivači nisu mogli preuzeti. Sve to donijelo je Gradu Krku brojna priznanja i nagrade za kvalitetu života, eco city, smart city, izbor najzelenijim gradom u Hrvatskoj i mnoge druge.

– Ono čime se također možemo pohvaliti je da smo među rijetkim gradovima s porastom broja stanovnika: 1993. Krk je imao 4997 stanovnika, a danas broji 7000 stanovnika. Od popisa stanovništva 2011. do popisa stanovništva 2021. grad je imao rast stanovništva od 9% i zabilježio je najveći rast stanovništva od svih hrvatskih gradova. Razlog tome je svakako povoljno poslovno okruženje, izgrađena infrastruktura, vrtići, škole, sportska infrastruktura, sadržaji za djecu i mlade, sve to je pridonijelo rastu broja stanovnika, mehaničkim i prirodnim priljevom. Natalitet je u porastu, povećavaju se jaslička, vrtićka i školska odjeljenja, 2009. otvorili smo novi vrtić i jaslice s 11 odgojnih grupa, danas ih imamo 16, a trenutačno je u izgradnji novi vrtić i jaslice u naselju Vrh s 8 odgojnih grupa – navodi Vasilić. Krk je i poznato turističko odredište, no sumještani ističu da su među rijetkim gradovima koje ne guši bespravna i pretjera gradnja i betonizacija. Grad Krk trenutačno raspolaže s 15.000 komercijalnih i isto toliko nekomercijalnih smještajnih jedinica, a to donosi povećanje broja stanovnika tijekom ljetnih mjeseci pet puta. Tih je mjeseci, kaže gradonačelnik, najveći problem cestovna infrastruktura na otoku koja je dodatno opterećena tranzitom s otoka Cresa, Lošinja i Raba. Rješenje vidi u izgradnji nove prometnice i novog mosta.

– Krk ima sačuvano pomorsko dobro i opredijelio se za održivost u novim turističkim projektima, zelenu tranziciju, kružno gospodarstvo kao smjernice za daljnji turistički razvoj grada i otoka. Podizanje kvalitete i stagnacija brojeva, ali ne i financijskih rezultata, jer masovnost možemo zamijeniti novim ponudama i novim djelatnostima, Krk za to ima potencijale. U svemu tome zadržali smo, što je jako važno, identitet grada – dodaje Darijo Vasilić. Krk, naime, ima kontinuitet stanovanja na istom lokalitetu više od dvije tisuće godina, unutar bedema grada, na istim ulicama i trgovima razvijao se grad s bogatim kulturnim nasljeđem, od rimskog municipija do srednjovjekovnog grada krčkih knezova Frankopana, pa do današnjeg modernog grada koji je zadržao svoj identitet. Urbanističkim planom grada iz 2000. godine sačuvali su javne prostore, zelene površine, ceste, izgradili infrastrukturu i omogućili organizirani razvoj grada, u kojem se danas uz mediteransku arhitekturu pronalaze i moderni objekti. Zahtjevi Grada su jasno postavljeni pa su svi eksterijeri poslovnih prostora uređeni u skladu sa tim zahtjevima, reklamni natpisi izrađuju se od prirodnih materijala, drva i kovanog željeza, a ne od plastike i neona. – Na manifestacijama potičemo urbanu i autohtonu glazbu, a ne glazbeni izričaj istoka, što su prihvatili i vlasnici ugostiteljskih i drugih poslovnih prostora – napominje Vasilić. Poduži popis planova, svjedoči da mještani Krka od gradonačelnika i u iduće četiri godine mogu očekivati puno toga.

– Jako je važno iskoristiti sve mogućnosti financiranja kapitalnih projekata uz podršku EU fondova i u mandatu koji smo uspješno završili realizirali smo 7,841.659,95 eura europskih potpora, na taj način i u mandatu koji je pred nama planiramo projekte koji višestruko nadmašuju proračunske mogućnosti Grada Krka, odnosno svojim sumještanima najavili smo program koji uključuje izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica u Vrhu, s osam odgojnih grupa i mogućnošću upisa 120-ero djece, interijersko uređenje, opremanje i postav novog multimedijskog kulturnog centra – gradskog muzeja na Kamplinu, uređenje i otvaranje gradskog malog muzeja Triton-prezentacija mozaika, opremanje i stavljanje u funkciju dvorane za borilačke sportove, unutarnje uređenje i opremanje zgrade za sportove na moru, izgradnju novog primarnog i sekundarnog lukobrana i stavljanje u upotrebu novih 166 komunalnih vezova, izgradnju novog obalnog zida od ribarskog do glavnog mula, proširenje šetališta i uređenje partera, energetsku obnovu zgrada društvenih domova, rekonstrukcija reciklažnog dvorišta – Sv. Petar, novu regulaciju prometa u gradu, te proširenje parking-mjesta, izgradnju stanova za otkup i najam po POS modelu, priprema za novi dom umirovljenika na lokaciji Sv. Lucija, priprema za izgradnju novih plažnih kapaciteta na lokaciji Lunta u Krku, priprema za izgradnju sportske dvorane i bazena za vaterpolo i više novih igrališta i rekreacijskih zona s motivom više sporta, manje ekrana – najavio je Darijo Vasilić.

