Maloljetnik se sam javio policiji: 'Htjeli smo doći do vrha nebodera, onda je netko počeo paliti kartone'

Zagrebačka policija objavila je da je jedna mlađa osoba uhićena zbog požara u Vjesnikovu neboderu. Neslužbeno se doznaje da se policiji javila maloljetna osoba koja je ispričala kako je te večeri bila u zgradi Vjesnika s grupom mlađih osoba. Njihova namjera bila je popeti se na vrh nebodera, no na zadnjim katovima naišli su na zaključana vrata.

Prema iskazu, jedan mladić iz skupine počeo je paliti kartone, nakon čega se vatra brzo proširila, a svi su se potom razbježali i napustili zgradu, piše Jutarnji list. Riječ je uglavnom o maloljetnicima u dobi od 16 do 17 godina, koji navodno žive u blizini Vjesnika.

Policijska uprava zagrebačka priopćila je da je kriminalističko istraživanje započeto odmah čim se doznalo za požar, uz osiguranje mjesta događaja i mjere sigurnosti građana. Naglašavaju da je u početnoj fazi izvida ključno žurno i neometano prikupljanje obavijesti te da javna objava informacija može otežati policijski posao i ugroziti istraživanje. Potvrđeno je da je dosadašnjim istraživanjem obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena i nad njom se provodi daljnje istraživanje. Javnost će biti dodatno informirana čim okolnosti to dopuste, vodeći se ponajprije interesom učinkovitosti kriminalističkog istraživanja.

Požar u Vjesniku buknuo je u ponedjeljak oko 23 sata te je gorio cijelu noć na utorak kao i u utorak ujutro, a gasilo ga je više od 180 vatrogasaca. Nakon što su statičari jučer pregledali zgradu, zaključili su kako ona nije sigurna za boravak. Kako je rekao statičar Mario Uroš, Vjesnikov neboder pregledan je jutros najprije dronovima izvan svih konstrukcijskih elemenata koji se mogu vidjeti, što je osiguralo prostor i omogućilo statičarima da uđu i pregledaju detalje unutrašnjosti same zgrade. "Zaključak je da je zgrada i dalje takva da se ne može unutra ulaziti", istaknuo je Uroš.

Vatrogasne postrojbe, dodao je, napravile su 99 posto posla. Ovaj jedan posto što je ostalo, to je samo nekakvo izdimljavanje koje će se relativno brzo ugasiti, i smiriti, a njima ostaje varijanta s vodenim topovima da riješe bude li potrebe", istaknuo je Uroš. Rekao je i da je temperatura unutar nebodera i dalje visoka, ne kao u vrijeme požara, ali će potrajati još neko vrijeme prije nego što se spusti na sobnu temperaturu. Stupovi i nosivi elementi još su topli i dok je tako, istaknuo je, ne može se garantirati sigurnost niti pustiti bilo koje službe u zgradu.

Treba im, kaže, još bar nekoliko dana da vide prvo hoće li se pukotine, koje se pojavljuju na nekim stupovima, dalje širiti. Precizirao je da su oštećenja vidljiva, a postoje i nevidljiva oštećenja jer su ti elementi bili izloženi jako visokim temperaturama. "Beton je izgubio dio svoje čvrstoće, 8. i 9. te 15. i 16. kat u potpunosti su izgorjeli. Vidi se to i po boji betona i po mnogim pokazateljima, potpuno su izgorjeli i drugi elementi na tim katovima. To je zapravo strašno. Sve skupa je izgledalo dosta, dosta loše jer je visoka temperatura trajala jako dugo", opisao je Uroš.

