Božinović otkriva detalje istrage: 'Većina su bili maloljetnici. Nisu svi bili osobe muškog spola'

Poznato zašto se požar tako brzo proširio Vjesnikovim neboderom

16:02 - Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je da su kao jedan od suvlasnika zgrade Vjesnika koja je izgorjela u požaru napravili sve što su trebali za sigurnost zgrade, uključujući protupožarnu zaštitu, a također je rekao kako bi cjeloviti pregled zgrade trebao biti gotov do kraja tjedna. Bačića su novinari nakon sjednice Vlade upitali osjeća li osobnu odgovornost s obzirom na to da zgrada Vjesnika godinama propada. "Došao sam na čelo Ministarstva prije dvije i pol godine i od tada smo poduzeli niz aktivnosti, između ostalih i u dijelu protupožarne zaštite, te se poduzelo sve što smo trebali napraviti kao suvlasnici", poručio je.

Podsjetio je kako je, od kada je prestala raditi tiskara i od kada zgrada praktično više nije bila u funkciji, angažiran upravitelj zgrade - tvrtka BMD iz Sesveta, a koja je angažirala zaštitare. Zgrada je bila pokrivena 24 sata s dvoje zaštitara, a zgrada je imala osiguranje, pa i od požara, dodao je, te su ispunjeni svi zakonom predviđeni uvjeti.

"Prošle godine je protupožarni inspektor MUP-a na naš zahtjev obišao zgradu, a sukladno njegovom nalazu su napravljene sve potrebne radnje da se ispune protupožarni uvjeti za takvu zgradu i u tom smislu je data suglasnost prošle godine", naveo je Bačić, dodavši kako je to zadnji put bilo lani u srpnju. Ponovio je kako su država i ostalih pet suvlasnika učinili sve što je trebalo da se u zgradi mogu odvijati djelatnosti koje su se u njoj odvijale. Paralelno s tim, ponovio je, Vlada je donijela odluku o strateškom projektu te su krenuli u proces otkupa suvlasničkih dijelova kompleksa. Izrađen je etažni elaborat i zatražena je procjena vrijednosti, no još nisu bili postigli dogovor sa suvlasnicima, a sada je požar promijenio okolnosti, istaknuo je Bačić.

U tijeku je monitoring Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo koji još uvijek ne dozvoljava da se uđe u zgradu, već se čeka da se zgrada potpuno ohladi. Ministar je naveo kako se očekuje da će do kraja tjedna oni izvršiti cjeloviti pregled zgrade te će imati stav o mehaničkoj otpornosti zgrade, a u tom kontekstu i perimetru zgrade u kojemu se može odvijati promet.

Kako sada stvari stoje, dodao je, do ponedjeljka u četiri ujutro bit će isti režim prometa, a ako će podvožnjak morati ostati zatvoren, komuniciraju s gradskim vlastima kako bi se napravila privremena premosnica za promet da se ne bi stvarale ovolike gužve. Policija je uhitila jednu mlađu osobu zbog požara, a Bačić je rekao kako nema informacije kako su osobe ušle u zgradu pored zaštitara, no potvrdio je i kako je cijeli kompleks pokriven videonadzorom. Također je rekao kako nema detalje o arhiviranim predmetima Porezne uprave i Ministarstva rada koji su stradali u požaru, odnosno je li tamo bio kakav dokument od posebne važnosti ili značaja, a naveo je i kako su ti materijali u zgradi već 12 godina. Pri tome je istaknuo i kako njegovo Ministarstvo u kompleksu Vjesnika ima dvije važne uprave, za financije i veći dio glavnog tajništva do kojih požar nije došao.

14:46 - Ministar Davor Božinović na konferenciji za medije komentira požar Vjesnikova nebodera. Govoreći o uzroku požara, naveo je: "Ja bih se ipak zadržao uglavnom na onom što je priopćila Policijska uprava zagrebačka. Još treba neke detalje utvrditi. Kao što vam je poznato, policija je odmah krenula s izvidima. Glavni dio policijskoj posla, očevid, još uvijek nije krenuo unutar zgrade jer se čeka da se steknu uvjeti. Vrlo je bitno da su izvidi počeli odmah jer se u toj fazi može prikupiti najveći dio saznanja koja su potrebna."

"U ovom trenutku mogu podijeliti s vama da je izvidom obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna osoba uhićena i tijekom dana će biti stavljena pod nadzor pritvorskog nadzornika. Raspolažemo već sada s određenim saznanjima, ali s obzirom na osjetljivost ove faze kriminalističkog istraživanja, nisam spreman više toga reći. Reći će to policija u onom trenutku kada bude mogla", kazao je te dodao kako su neke informacije već poznate javnosti.

Na pitanje je li se jedan mladić sam javio policiji, Božinović kaže: "To da je mladić došao sam, ne bih mogao potvrditi. Nisu svi bili ni osobe muškog spola. Ne bih mogao to precizirati. Većina su bili maloljetnici, a osobe koje su punoljetne spadaju u kategoriju mlađih punoljetnika." Kazao je što se uhićenoj osobi stavlja na teret: "Stavlja se na teret sumnja vezana za požar do kojeg je došlo u zgradi Vjesnika."

Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku

10:23 - Požar je pod nadzorom gasitelja, prema posljednjim informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice. "Tijekom dana 19. studenoga vatrogasci su radili na daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta. U nekoliko navrata došlo je do izdimljavanja i pojave plamena. Odrađen je vanjski dio pregleda zgrade s dronovima te unutarnji pregled sa statičarima. Odlučeno je od strane statičara da nitko ne može unutar zgrade, a Slavonska avenija i dalje ostaje zatvorena za promet.

Na intervenciji gašenja požara kumulativno su sudjelovala 182 vatrogasca s 55 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Zagreba te DVD-a s područja Grada Zagreba. Tijekom noći na dežurstvu i osiguranju požarišta angažirani su vatrogasci iz JVP Grada Zagreba", navodi HVZ.

10:12 - Zbog požara na Vjesnikovu neboderu, jedna je osoba uhićena. Detalje je otkrila Policijska uprava zagrebačka, a tome možete opširnije čitati OVDJE.

9:55 - Zbog privremene regulacije prometa u široj gradskoj zoni, u Zagrebu su u četvrtak zabilježene ogromne gužve, osobito u području oko Vjesnikova nebodera, a iz ZET-a potvrđuju da je to prouzrokovalo povremena odstupanja u tramvajskom i autobusnom prometu. Privremeno zatvaranje dijela Slavonske avenije, kao i okolnih ulica u zoni Vjesnika, usporilo je promet na svim obilaznim pravcima. Velik broj vozača preusmjerio se na Horvaćansku i Selsku, gdje su se, kako mediji prenose, već od ranih jutarnjih sati stvarale dugačke kolone. Promet kroz te dijelove grada odvijao se otežano, a čekanja su bila znatno duža nego običnih radnih dana.

Iz ZET-a poručuju da se vozila javnog prijevoza kreću usporeno te da dolazi do kašnjenja i zastoja, ponajprije u zapadnom dijelu grada. Napominju da odstupanja ovise o trenutnoj situaciji na cestama te da prometne ekipe na terenu pokušavaju optimizirati prolazak tramvaja i autobusa kroz najopterećenije zone. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i planiranje dodatnog vremena za putovanje dok je privremena regulacija na snazi.