Maloljetnik marširao ulicama s puškom: Dao izjavu za medije pa upucao dvije osobe

Kyle Rittenhouse, 17-godišnji Amerikanac koji je u utorak navečer poluautomatskom puškom ubio dva prosvjednika pokreta Black lives matter, uhićen je u svom domu nedaleko grada Kenosha, gdje već nekoliko noći traju neredi zbog novog slučaja policijske brutalnosti uslijed čega je upucan još jedan nenaoružani Afroamerikanac.

- Ljudi su ranjavani. Naš posao je da zaštitimo zajednicu i pomognemo ljudima. Ako je netko ozlijeđen, trčim opasnosti u susret. Zato i imam pušku sa sobom, da bih se žaštitio. Također, sa sobom nosim i komplet za prvu pomoć - kazao je 17-godišnjak netom prije pucnjave za lokalni desničarski medij, prenosi Daily Mail.

Hvalio se i da je noć prije s ostatkom ekipe s kojom nadgleda prosvjede, spriječio uništavanje crkve na koju se dio prosvjednika namjerio.

Snimke nastale kobne večeri prikazuju Rittenhousea kako netom prije pucnjave prolazi ulicama naoružan s AR-15. Nakon pucnjave krenuo je prema policijskim vozilima s rukama u zraku dok su drugi prosvjednici vikali na policajce kako bi ga uhitili tvrdeći da je upravo upucao dvije osobe. No, na zaprepaštenje mnoštva, tinejdžer nije uhićen sve do idućeg dana.

