Uhićen osumnjičeni za premlaćivanje mladića u Slavonskom Brodu: Oglasila se policija

Policija je uhitila osobu koja se dovodi u vezu s napadom na 31-godišnjaka u središtu Slavonskog Broda , čija se snimka proširila društvenim mrežama i uznemirila javnost. Iz Policijske uprave brodsko-posavske priopćili su da uhićenu osobu sumnjiče za kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju. – Sumnjiči se da je 26. srpnja u noćnim satima na ulici na području Slavonskog Broda fizički nasrnuo na 31-godišnjaka zadavši mu više udaraca – naveli su iz policije. Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u bolnici u Slavonskom Brodu, a njegove su ozljede, prema policijskom priopćenju, okvalificirane kao lakše. Kriminalističko istraživanje i daljnji rad policije na ovom slučaju se nastavljaju.

Riječ je o napadu koji se dogodio u noći na nedjelju, oko četiri sata ujutro, u Zajčevoj ulici u središtu Slavonskog Broda, ispred zgrade Fine. Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se skupina mladića okupljena oko muškarca koji leži na kolniku. Jedan od njih više ga puta udara rukama i nogama dok je na tlu, nakon čega ga ostali odvlače od žrtve. Prema ranijim navodima sestre napadnutog muškarca, njezin se brat vraćao iz izlaska kada ga je skupina počela provocirati i dobacivati mu. Pokušao ih je ignorirati i nastaviti prema kući, no krenuli su za njim. Počeo je trčati, ali je pao, nakon čega su ga sustigli. Navela je i da njezin brat živi i radi u Njemačkoj te da tijekom napada nije pružao otpor. Prema njezinim riječima, jedan od napadača udario ga je nogom u glavu, nakon čega je izgubio svijest.