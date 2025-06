Maleni genijalac: Primljen u Mensu s nepune tri godine

Dok većina djece u dobi od dvije godine tek usvaja prva slova, maleni Britanac Joseph Harris-Birtill već bez problema čita cijele knjige. Njegova radoznalost ide još dalje – pokazuje zanimanje za Morseovu abecedu, grčko pismo i čak periodni sustav elemenata.

Roditelji Rose i David, svjesni izvanrednih sposobnosti svog sina, obratili su se britanskoj Mensi kako bi dobili smjernice za njegov daljnji razvoj. Mensa je ne samo pružila savjete već i službeno prihvatila Josepha u svoje redove, čime je postao najmlađi član te prestižne organizacije s navršenih 2 godine i 182 dana. Za usporedbu, prethodni rekord držala je djevojčica Isla McNabb iz SAD-a, primljena s 2 godine i 195 dana, piše Science Alert.

