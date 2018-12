Javila se majka pretučene djevojke: 'Bojim se da nas čeka krvavi Božić'

Ana Gurlica (37), majka pretučene djevojke iz Zadra, strahuje za život svoje djece i sebe, javlja 24 sata.

"Ne spavamo noću od straha. Netko nam je zvonio na vrata, a ja sam 15-godišnjeg sina od straha natjerala da otpuže niz hodnik iz dnevnog boravka do spavaće sobe gdje smo se svi stisli. Strah me da će nam propucati bravu i sve nas poubijati pištoljem."- rekla je zabrinuta majka.

Naime, jučer je Darko Kovačević Daruvarac pušten iz pritvora u kojem je bio zbog premlaćivanja mlade djevojke. Iz pritvora je oslobođen jer se njegov odvjetnik nije pojavio na suđenju, a istekao je zakonski rok po kojem ga se ne smije zadržati u pritvoru dulje od 6 mjeseci.

"Na tabletama smo. Preko dana je uvijek netko kod nas, ali noći su teške. Još nam prijete."- nastavila je Ana Gurlica.

Navodi da se osjećaju sigurnije zbog policije koja brzo reagira na prijetnje i pozive, ali da djeca, dvije blizanke i 15-godišnji brat, nikud više ne idu sami. Osvrnula se i na silne prijetnje koje dobiva.

"Ovih dana nas vjerojatno neće nitko dirati. A što će biti kasnije kad se slučaj ‘ohladi’? Od silnih prijetnji morala sam posjesti djecu na kauč i reći im što da rade ako se meni što dogodi. Rekla sam im što da naprave s kreditima, kome da se obrate te da se uvijek drže zajedno kao braća i sestre, kao obitelj. Kad sam završila, nastao je muk. Ne mogu vam opisati izraz na njihovim licima. Ali morala sam ih pripremiti nakon svih prijetnji smrću koje sam dobila, jer im je otac otišao bez pripreme i nije nam objasnio što nas čeka."

Majka je i ispričala jednako tužnu priču kroz što su djeca već prolazila. Naime, njihov otac je prije dvije godine počinio samoubojstvo.

"On je bio najmlađi logoraš Škabrnje i imao je strašne posljedice od rata. Objesio se prije dvije godine i djeca su to vidjela. I sama sam bila zlostavljana i znam što je dobiti batine. Jasno mi je i da sam u Daruvarcu dobila neprijatelja do kraja života. Neka me ubiju sutra ako mora tako biti, ali neka javnost zna sve. Dočekat ćemo ovaj Božić u četiri zida i u velikom strahu da nam ne bude krvav Božić. Jer što je Darku Daruvarcu doći ovdje i pobit nas sve?! "- ispričala je majka troje djece.

Za kraj je dala komentar o samom suđenju. Rekla je da vjeruje sutkinji koja je preuzela slučaj, ali da se četiri mjeseca u postupku nije ništa radilo te da su mu dali prostora da se izvuče.

VIDEO: Suđenje Darku Kovačeviću zbog premlaćivanja djevojke