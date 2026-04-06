Još uvijek nepoznata žena vodi kriminalnu organizacija koja iz Vijetnama u Veliku Britaniju krijumčari ljude i to naplaćuje 50.000 eura po osobi

Više od 50 milijuna eura. Toliko je, kako se sumnja prošlo kroz ruke kriminalne skupine čijih je 19 članova nedavno uhićeno zbog sumnje da su iz Vijetnama preko Francuske i Belgije u Veliku Britaniju krijumčarili ilegalce, pri čemu su im to naplaćivali i do 50.000 eura po osobi.

Otkriveno je to tijekom međunarodne policijske akcije koja se nedavno odvijala diljem Europe, a čiji je cilj bio razbijanje kriminalne mreže koja se bavila krijumčarenjem ljudi iz Vijetnama u Veliku Britaniju. Cilj akcije je bio da se razotkriju svi aspekti poslovanja kriminalne skupine koja iskorištava ranjive ljude koje vodi na opasno putovanje pri čemu ih često iskorištava na sve moguće načine te baci u dužničko ropstvo. Europol upozorava da ovakve kriminalne organizacije djeluju na više kontinenata, imaju krivotvoritelje u zemlji polazišta, transportna čvorišta, skloništa..... I pri svemu tome, ostvaraju ogromni ilegalni profit.

Konkretna kriminalna skupina koja je razotkrivena je iz Vijetnama u Veliku Britaniju krijumčarila ljude preko La Mancha. Ilegalce su krijumčarili u kamionima koji su kretali iz francuskih luka ili u malim, trošnim brodovima... Na dan kada je akcija provedena, osim što je u Francuskoj i Velikoj Britaniji uhićeno 19 osumnjičenika, spašeno je i 40 imigranata, a zaplijenjen je i jedan stan, 10 automobila, 60.000 eura, 2500 funti, putni dokumenti, telefoni te je zamrznut jedan bankovni račun na kojem je bilo 75.000 eura.

Istragom je utvrđeno da su ilegalni migranti plaćali i do 50.000 eura za prebacivanje iz Vijetnama u Veliku Britaniju. Sumnja se da je kriminalna organizacija organizirala oko 200 transporta iz Francuske u Veliku Britaniju te da je preko La Mancha prebacila oko 1000 ilegalnih migranata. Kroz ruke kriminalne skupine prošlo je oko 50 milijuna eura, a financijska istraga pokazala je da je iz Vijetnama u Veliku Britaniju transferirano 1, 6 milijuna eura. Sumnja se da je glavni organizator cijele priče za sada nepoznata žena koja je stacionirana u Vijetnamu. Kriminalna skupina plaćala je oko 700 eura taksistima koji su ilegalne migrante prevozili iz Pariza do mjesta sastanka u sjevernoj Francuskoj ili Belgiji. Ilegalni migranti su u pravilu plaćali između 8000 i 10.000 funti za zadnju dionicu puta, odnosno prijelaz iz Francuske u Veliku Britaniju. Širi paket usluga koje su krijumčari nudili uključivao je vize, avio karte za Europu, smještaj, razne troškove transporte... Mnogi ilegalni migranti platili bi samo dio tražene sume, što znači da su po dolasku na željenu destinaciju pali u dužničko ropstvo, zbog čega bi postali ranjivi i često žrtve seksualnog iskorištavanja. Ili bi bili pretvoreni u robove dok krijumčarima ne otplate svoje dugove.