Majka nije mogla djeci kupiti slatkiše. Na izlazu ih je dočekala policajka sa slatkišima

Objava na Facebook grupi "Policija zaustavlja (Međimurje - Čakovec)" izazvala je brdo pozitivnih reakcija. Javila se majka troje djece Ivana M. koja je osjetila potrebu zahvaliti nepoznatoj policijskoj službenici.

"Želim pohvaliti međimursku policiju. Neki dan u METSS-u imali smo situaciju. Pošto muž radi, a ja sam nezaposlena, priuštimo djeci sve kaj moremo, al' plaća 4800 kuna, na peteročlanu obitelj, Kinder jaje za 10 kuna je nekad luksuz. Došla je neka mlada, crna, lijepa policajka, sređena k'o barbika, mužu je jenput dala upozorenje umjesto kazne, a sad i ovo, stajala je kraj nas i čula je kak me sinek traži Kinder jaje. Rekla sam mu da nemamo novaca za to i on me samo tužno pogledal, ali hvala Bogu on je dobro dijete i nije nikakve scene radil. Kad smo izašli, vani nas je čekala policajka i dala mojem sinu Kinder jaje, čokolino i još brdo slatkiša. Taj sjaj u očima i osmijeh mojega maloga je neopisiv. Hvala međimurskoj policiji", stoji u objavi Ivane M.