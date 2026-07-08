Puklo u najvećoj europskoj političkoj obitelji: EPP izbacio Janšina čovjeka

Slovenski europarlamentarac Branko Grims ovoga bi tjedna trebao postati prvi zastupnik Europskog parlamenta kojeg će Europska pučka stranka (EPP), najveća europska politička grupacija, izbaciti iz svojih redova. Predsjedništvo EPP-a već je potvrdilo isključenje Grimsa, a zastupnici EPP-a u Europskom parlamentu, njih 180, o tome će glasati u srijedu u Strasbourgu, gdje ovog tjedna zasjeda Europski parlament.



U vodstvu EPP-a presudili su da je Grims, inače član Slovenske demokratske stranke (SDS) novog slovenskog premijera Janeza Janše, prešao sve granice. Grimsu zamjeraju nedostatak radne etike i činjenicu da se, kako tvrde, u dvije godine mandata pojavio na samo dva od više od 100 sastanaka svoje političke skupine. Sporna je i Grimsova suradnja s krajnjom desnicom. Grims je, naime, u svibnju sudjelovao na događaju pod nazivom "Za desničarsku većinu u Europskom parlamentu", koji su organizirale tri krajnje desne političke grupacije, pozivajući pritom na trajnu suradnju desnice za koju je kazao da jedina može "spasiti Europu". Manfred Weber, čelnik EPP-a, poručio je odmah nakon toga da će Grims biti sankcioniran. Popisu Grimsovih političkih "grijeha" u EPP-u su pridodali i Grimsovu potporu mađarskom Fideszu na štetu stranke Tisza, članice EPP-a, dok je Fidesz bivšeg mađarskog moćnika Viktora Orbána prije nekoliko godina napustio EPP uoči najavljenog izbacivanja, zatim kritiziranje Suda Europske unije, a osobito i potpisivanje prijedloga za izglasavanje nepovjerenja EPP-ovoj šefici Europske komisije Ursulom von der Leyen, što je bio krunski dokaz Grimsove nelojalnosti.