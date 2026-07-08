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PRIDRUŽIVANJE VOJSCI

Šef NATO-a poručio mladim Rusima: 'Dva puta razmislite, Putin svakog mjeseca žrtvuje 30 tisuća vojnika'

Mark Rutte
Foto: REUTERS/Umit Bektas
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Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
08.07.2026.
u 17:36

'Ako ste mladić u Rusiji koji razmišlja o pridruživanju vojsci, mogli biste postati jedan od tih 30 tisuća već ovog ili sljedećeg mjeseca. Znate da je vaš predsjednik, Vladimir Putin, spreman žrtvovati vas. Zato dobro razmislite prije nego što se prijavite u vojsku', poručio je Rutte.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pozvao je ruske građane da 'dva puta razmisle' prije nego što se pridruže ruskim okupacijskim snagama. Tu je poruku uputio zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tijekom konferencije za medije na sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, izvještava UATV English.

Zelenski je istaknuo da su ukrajinski branitelji samo tijekom lipnja neutralizirali oko 28 tisuća ruskih okupacijskih vojnika, pri čemu je, kako tvrdi, svaki slučaj potvrđen videosnimkom. Dodao je da mjesečni prosjek iznosi oko 30 tisuća vojnika. 'Putin je spreman svakog mjeseca žrtvovati do 30.000 vojnika na bojištu. Zamislite koliki su to gubici za njihove obitelji. Ako ste mladić u Rusiji koji razmišlja o pridruživanju vojsci, mogli biste postati jedan od tih 30 tisuća već ovog ili sljedećeg mjeseca. Znate da je vaš predsjednik, Vladimir Putin, spreman žrtvovati vas. Zato dobro razmislite prije nego što se prijavite u vojsku', poručio je Rutte.

Ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov ranije je izjavio da je strateški cilj Ukrajine povećati ruske gubitke na 200 okupacijskih vojnika za svaki osvojeni četvorni kilometar. Prema podacima Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, od početka ruske invazije punog opsega neutralizirano je približno 1.412.250 ruskih vojnika, pri čemu taj broj uključuje i poginule i ranjene.
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Ključne riječi
Putin Rusija vojska NATO Mark Rutte

Komentara 2

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DO
DOMAZL
18:03 08.07.2026.

Rekao je istinu, ali je veliki licemjer. Ubija li SAD iračke vojnike, ovi njihove, ubija li Netanjahu druge vojnike, a ovi njegove? Svoje dupe drže daleko od pogibelji, a mladi stradavaju.

DR
DrJok
17:47 08.07.2026.

e, kad vidim koliko se brine za ruse... mnogo dobar covek.

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