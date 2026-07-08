FOTO Macron ponovno ukrao pažnju na summitu NATO-a: Svi su gledali u njegove 'Top Gun' naočale, poznato i koliko koštaju

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovno je privukao pozornost svojim sunčanim naočalama, koje su mnogi usporedili sa stilom iz filma Top Gun, ovoga puta na ključnom summitu NATO-a u Ankari.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovno je privukao pozornost svojim sunčanim naočalama, koje su mnogi usporedili sa stilom iz filma Top Gun, ovoga puta na ključnom summitu NATO-a u Ankari.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Macron se s naočalama pojavio šest mjeseci nakon što je sličan modni detalj nosio i na Svjetskom ekonomskom forumu u Švicarskoj.
Macron se s naočalama pojavio šest mjeseci nakon što je sličan modni detalj nosio i na Svjetskom ekonomskom forumu u Švicarskoj.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Kada se u siječnju na summitu u Švicarskoj pojavio sa sunčanim naočalama u zatvorenom prostoru, pokrenule su se brojne spekulacije o razlogu. Iz njegova ureda tada su objasnili da ih je nosio kako bi zaštitio oči nakon pucanja krvne žile, zbog čega je imao vidljivu ozljedu.
Kada se u siječnju na summitu u Švicarskoj pojavio sa sunčanim naočalama u zatvorenom prostoru, pokrenule su se brojne spekulacije o razlogu. Iz njegova ureda tada su objasnili da ih je nosio kako bi zaštitio oči nakon pucanja krvne žile, zbog čega je imao vidljivu ozljedu.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Nakon Macronova pojavljivanja u švicarskom Davosu porasla je i potražnja za tim naočalama, izvijestio je Reuters. Dionice kompanije Eye Vision Tech skočile su gotovo 28 posto, a tvrtka je objavila da je Macron nosio model Pacific S01 brenda Henry Julian, koji se prodaje za 659 eura.
Nakon Macronova pojavljivanja u švicarskom Davosu porasla je i potražnja za tim naočalama, izvijestio je Reuters. Dionice kompanije Eye Vision Tech skočile su gotovo 28 posto, a tvrtka je objavila da je Macron nosio model Pacific S01 brenda Henry Julian, koji se prodaje za 659 eura.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Macron je u tursku prijestolnicu stigao u utorak na 36. summit čelnika NATO-a, a u zračnoj luci Esenboga dočekali su ga turski ministar rada i socijalne sigurnosti Vedat Isikhan te drugi dužnosnici.
Macron je u tursku prijestolnicu stigao u utorak na 36. summit čelnika NATO-a, a u zračnoj luci Esenboga dočekali su ga turski ministar rada i socijalne sigurnosti Vedat Isikhan te drugi dužnosnici.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Ubrzo nakon dolaska, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i prva dama Emine Erdoğan priredili su prijem u Predsjedničkom kompleksu za šefove država i vlada te njihove supružnike koji sudjeluju na summitu.
Ubrzo nakon dolaska, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i prva dama Emine Erdoğan priredili su prijem u Predsjedničkom kompleksu za šefove država i vlada te njihove supružnike koji sudjeluju na summitu.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Macron i njegova supruga Brigitte Macron ondje su se susreli s turskim predsjedničkim parom te pozirali za službenu fotografiju, a francuski predsjednik ponovno je nosio tamne pilotske naočale koje su posljednjih mjeseci postale njegov prepoznatljiv detalj.
Macron i njegova supruga Brigitte Macron ondje su se susreli s turskim predsjedničkim parom te pozirali za službenu fotografiju, a francuski predsjednik ponovno je nosio tamne pilotske naočale koje su posljednjih mjeseci postale njegov prepoznatljiv detalj.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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U srijedu ujutro, uoči glavnih sjednica summita, Macron je ponovno viđen s istim naočalama dok je trčao u parku Segmenler u ankarskoj četvrti Cankaya.
U srijedu ujutro, uoči glavnih sjednica summita, Macron je ponovno viđen s istim naočalama dok je trčao u parku Segmenler u ankarskoj četvrti Cankaya.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Iz Elizejske palače ranije su objasnili da je Macron počeo nositi zatamnjene naočale nakon što mu je dijagnosticirano subkonjunktivalno krvarenje, odnosno pucanje sitne krvne žile ispod prozirne membrane koja prekriva bjeloočnicu. Iako takvo stanje može uzrokovati vidljivo crvenilo oka, liječnici navode da je uglavnom bezopasno i da ne utječe na vid.
Iz Elizejske palače ranije su objasnili da je Macron počeo nositi zatamnjene naočale nakon što mu je dijagnosticirano subkonjunktivalno krvarenje, odnosno pucanje sitne krvne žile ispod prozirne membrane koja prekriva bjeloočnicu. Iako takvo stanje može uzrokovati vidljivo crvenilo oka, liječnici navode da je uglavnom bezopasno i da ne utječe na vid.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Takvo krvarenje obično prolazi samo od sebe u roku od jednog do dva tjedna, a može se pojaviti spontano ili nakon kašljanja, kihanja, podizanja teškog tereta, trljanja oka ili manje ozljede. U nekim slučajevima može izazvati i privremenu osjetljivost na svjetlo.
Takvo krvarenje obično prolazi samo od sebe u roku od jednog do dva tjedna, a može se pojaviti spontano ili nakon kašljanja, kihanja, podizanja teškog tereta, trljanja oka ili manje ozljede. U nekim slučajevima može izazvati i privremenu osjetljivost na svjetlo.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Prema ranijem objašnjenju francuskog predsjedništva, Macronove su oči bile nadražene i osjetljive na svjetlo, pa je tamne naočale nosio kako bi smanjio nelagodu tijekom javnih nastupa. Iz Elizejske palače naglasili su da se ne radi ni o bolesti ni o infekciji te da nije potrebno posebno liječenje.
Prema ranijem objašnjenju francuskog predsjedništva, Macronove su oči bile nadražene i osjetljive na svjetlo, pa je tamne naočale nosio kako bi smanjio nelagodu tijekom javnih nastupa. Iz Elizejske palače naglasili su da se ne radi ni o bolesti ni o infekciji te da nije potrebno posebno liječenje.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Iako su dužnosnici prvotno govorili da je riječ o privremenom stanju, Macron je naočale nastavio nositi na više javnih događaja posljednjih mjeseci, a njegov dolazak na NATO summit u Ankari najnoviji je takav primjer.
Iako su dužnosnici prvotno govorili da je riječ o privremenom stanju, Macron je naočale nastavio nositi na više javnih događaja posljednjih mjeseci, a njegov dolazak na NATO summit u Ankari najnoviji je takav primjer.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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OGLAS
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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OGLAS
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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OGLAS
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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OGLAS
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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OGLAS
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/ABACA
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Foto: Mustafa Kaya/XINHUA
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