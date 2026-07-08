FOTO Macron ponovno ukrao pažnju na summitu NATO-a: Svi su gledali u njegove 'Top Gun' naočale, poznato i koliko koštaju

Kada se u siječnju na summitu u Švicarskoj pojavio sa sunčanim naočalama u zatvorenom prostoru, pokrenule su se brojne spekulacije o razlogu. Iz njegova ureda tada su objasnili da ih je nosio kako bi zaštitio oči nakon pucanja krvne žile, zbog čega je imao vidljivu ozljedu.
Nakon Macronova pojavljivanja u švicarskom Davosu porasla je i potražnja za tim naočalama, izvijestio je Reuters. Dionice kompanije Eye Vision Tech skočile su gotovo 28 posto, a tvrtka je objavila da je Macron nosio model Pacific S01 brenda Henry Julian, koji se prodaje za 659 eura.
Ubrzo nakon dolaska, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i prva dama Emine Erdoğan priredili su prijem u Predsjedničkom kompleksu za šefove država i vlada te njihove supružnike koji sudjeluju na summitu.
Macron i njegova supruga Brigitte Macron ondje su se susreli s turskim predsjedničkim parom te pozirali za službenu fotografiju, a francuski predsjednik ponovno je nosio tamne pilotske naočale koje su posljednjih mjeseci postale njegov prepoznatljiv detalj.
Iz Elizejske palače ranije su objasnili da je Macron počeo nositi zatamnjene naočale nakon što mu je dijagnosticirano subkonjunktivalno krvarenje, odnosno pucanje sitne krvne žile ispod prozirne membrane koja prekriva bjeloočnicu. Iako takvo stanje može uzrokovati vidljivo crvenilo oka, liječnici navode da je uglavnom bezopasno i da ne utječe na vid.
Takvo krvarenje obično prolazi samo od sebe u roku od jednog do dva tjedna, a može se pojaviti spontano ili nakon kašljanja, kihanja, podizanja teškog tereta, trljanja oka ili manje ozljede. U nekim slučajevima može izazvati i privremenu osjetljivost na svjetlo.
Prema ranijem objašnjenju francuskog predsjedništva, Macronove su oči bile nadražene i osjetljive na svjetlo, pa je tamne naočale nosio kako bi smanjio nelagodu tijekom javnih nastupa. Iz Elizejske palače naglasili su da se ne radi ni o bolesti ni o infekciji te da nije potrebno posebno liječenje.
Iako su dužnosnici prvotno govorili da je riječ o privremenom stanju, Macron je naočale nastavio nositi na više javnih događaja posljednjih mjeseci, a njegov dolazak na NATO summit u Ankari najnoviji je takav primjer.