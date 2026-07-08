VIDEO Novi Trumpov gaf na summitu NATO-a: 'Na nas je pucala Islamska Republika Japan'

Predsjednik Donald Trump u srijedu je pomiješao trenutačnog američkog protivnika s davnim neprijateljem kada je novinarima, tijekom bilateralnog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, rekao da su američki nosači zrakoplova bili pod paljbom japanskih snaga. Osamdesetogodišnji američki predsjednik bio je usred neformalnog i opširnog obraćanja novinarima uz ukrajinskog čelnika kada je počeo hvaliti vrijednosti američkog obrambenog naoružanja nakon, kako je rekao, napada na USS Abraham Lincoln. "Imali smo 111 projektila koje je ispalila Islamska Republika Japan. Ispaljeni su na nosač zrakoplova u razdoblju od otprilike jednog sata. 111 projektila prema vrlo skupom brodu, i svaki od tih projektila je oboren, većinom Patriotima, ali i drugim sredstvima", rekao je.

Čini se da je predsjednik pritom mislio na napad iranskih snaga na američki nosač zrakoplova ranije ove godine, ali ga je pripisao Japanu, zemlji koja gotovo cijelo stoljeće nije ispalila ni metak prema Sjedinjenim Državama. Iako su japanske oružane snage nekoć ugrožavale američke nosače zrakoplova i drugu mornaričku imovinu tijekom Drugog svjetskog rata, dvije su zemlje nakon poraza Japana u tom ratu postale bliske saveznice i to su ostale do danas. Nekoliko trenutaka poslije Trump je pomiješao i Zelenskog, koji je sjedio pokraj njega, s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, kada je novinare upitao imaju li "pitanje za predsjednika Putina", prenio je The Independent. To je izazvalo smijeh u prostoriji, nakon čega se Trump pokušao izvući tako što je ponovio poziv na pitanje i sugerirao da će pitanje novinara prenijeti ruskom čelniku. Trumpova zamjena Putina i Zelenskog dogodila se gotovo točno dvije godine nakon što je njegov prethodnik, predsjednik Joe Biden, na NATO-ovu summitu 2024. u Washingtonu neslavno predstavio Zelenskog kao "predsjednika Putina".

Trump: "We had 11 missiles shot by the Islamic Republic of Japan" pic.twitter.com/FUOFLVZiKh — Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026

Predsjednikove zbunjujuće izjave o Japanu i identitetu čelnika s kojim je sjedio uslijedile su samo nekoliko sati nakon što je proglasio da je krhko primirje koje su njegovi pregovarači postigli sa stvarnom Islamskom Republikom Iran, u zamjenu za ublažavanje sankcija, završeno nakon što je Teheran početkom tjedna napao brodove u Hormuškom tjesnacu. Govoreći na summitu NATOA-a u Ankari, Trump je iranske vođe nazvao "ološem" i poručio da će SAD "vjerojatno ponovno snažno udariti Iran večeras", nakon što su američke snage pogodile ciljeve u Iranu, a iranske snage u utorak uzvratile napadima na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Govoreći uz glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, Trump je rekao da Iran vode "bolesni ljudi" te dodao: "Ne želim više imati posla s njima".

Američko Središnje zapovjedništvo tvrdilo je da je pogodilo više od 60 manjih brodova Iranske revolucionarne garde kao kaznu za iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Washington je također ukinuo dozvolu koja je Iranu omogućavala prodaju nafte. Iranski mediji ranije su izvijestili o eksplozijama na glavnom iranskom naftnom čvorištu na otoku Harg, na otoku Qeshm te u južnim lučkim gradovima Siriku i Bandar Abbasu. Trump je pak novinarima u srijedu rekao da bi SAD još mogao pokušati zauzeti otok Harg i ponovno uvesti blokadu teheranskih luka.