Magle se nećemo riješiti ni u tjednu ispred nas, evo kakva nas prognoza čeka

U tjednu koji je ispred nas ponovno nas čeka promjenjivo vrijeme. Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. za HRT je detaljno prognozirao što nas čeka: 'U ponedjeljak će na istoku Hrvatske ujutro prevladavati oblačno vrijeme i mjestimice će padati kiša, uglavnom u Srijemu, gdje je može biti i prijepodne. Magla će se najviše pojavljivati u noći i ujutro u Podravini, pa će najviše sunčanih razdoblja ujutro biti u Baranji, a poslijepodne će se naoblaka smanjiti i drugdje. Ujutro temperatura od 3 do 6 °C, a najviša dnevna između 10 i 13 °C. U središnjoj Hrvatskoj danju oko 10 °C, no temperatura će jako ovisiti o zadržavanju magle i niskih oblaka koji će se razilaziti sredinom dana pa će ponegdje zagrijati i više. Ujutro oko 3 °C.' Što se Gorskog kotara i Like tiče, prijepodne će česti biti oblaci, može se očekivati i gusta magla, a moguće je i malo kiše pa svakako pripazite u prometu jer će kolnici biti skliski. Temperatura zraka bit će oko 0 °C. Popodne će najvjerojatnije biti sunčanih razdoblja i u kotlinama, a u planinama će prevladavati sunce baš kao i na sjevernom Jadranu. Pod Velebitom će puhati umjerena i jaka bura, a zatim sjeverni vjetar. Najviša temperatura zraka od 16 do 19 °C, a jutarnja oko 9 °C. Veći dio dana u Dalmaciji će biti sunčano, a južnije od Splita promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuska, osobito prijepodne. Puhat će umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Što se temperatura tiče, jutarnja će se kretati od 11 do 14 °C, u unutrašnjosti oko 7 °C, a najviša dnevna od 16 do 19 °C.

Oblaci čekaju i krajnji jug. Postoji mogućnost za jače pljuskove i grmljavinu, dok će se sunčana razdoblja pojaviti kasnije popodne. Tako će biti i na sjeveru. Okretat će s umjerenog do jakog juga na istočni vjetar i buru, a prema otvorenom moru i sjeverozapadni. More će biti umjereno valovito ili valovito. Na kopnu će idući dani biti podjednaki i stabilni, a magla će biti dugotrajna. Poslijepodne se može računati na sunce, dok će jutra biti hladnija. Od utorka će na Jadranu biti sunčano i mirnije nakon slabljenja sjeverozapadnjaka, a mogla bi se pojaviti i kratkotrajna magla. 'Temperatura se neće mnogo mijenjati pa će na suncu mnogima biti ugodno', prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.